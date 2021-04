Köln/München - Der 1. FC Köln hat sich von Trainer Markus Gisdol getrennt. Das hat der Klub nun offiziell bestätigt. Die Vereinsführung um Sport-Geschäftsführer Horst Heldt reagierte damit auf die 2:3-Pleite im Kellerduell gegen den 1. FSV Mainz 05 reagiert.

Die Kölner stehen nach 27 Spieltagen auf dem 17. Tabellenplatz, die jüngste Niederlage war bereits das achte sieglose Ligaspiel in Folge. Gisdol muss seinen Posten nach fast 17 Monaten räumen. In seinen 51 Bundesliga-Spielen als Köln-Coach holte er im Schnitt magere 1,02 Punkte pro Partie.

"Bis zum Saisonende sind es jetzt noch sechs Spiele, in denen wir unbedingt unser Ziel, den Klassenerhalt, erreichen wollen. Dafür müssen wir Ergebnisse erzielen. In dieser Hinsicht haben wir in den letzten Wochen stagniert. Mit einem Trainerwechsel wollen wir der Mannschaft für diese entscheidende Phase mit einer neuen Konstellation einen neuen Impuls geben", wird Heldt in der offiziellen Mitteilung des Vereins zitiert.

Der #effzeh hat die Zusammenarbeit mit Cheftrainer Markus Gisdol beendet. Über die Nachfolge wird zeitnah informiert.https://t.co/YJLES8WPeK — 1. FC Köln (@fckoeln) April 11, 2021

Gisdol bedankt sich bei seinem Team

Auch der Trainer selbst richtete in der Mitteilung der Kölner noch einige Worte an seine Spieler: "Die Mannschaft hat unter schwierigen Bedingungen, die uns seit Saisonbeginn begleiten, immer alles gegeben. Ich wünsche meinen Jungs für den Saisonendspurt alles Gute und drücke ihnen und dem FC die Daumen, damit sie in der Bundesliga bleiben."

"Wir sind Markus sehr dankbar. Er hat hier im November 2019 in einer nahezu aussichtslosen Situation übernommen und mit einer sensationellen Serie bis zum Beginn der Pandemie den Grundstein für den Klassenerhalt gelegt", erinnerte Heldt an den erfolgreichen Start der Kölner unter Gisdol.

Funkel als Feuerwehrmann?

Hoffnung im Kampf gegen den Abstieg gibt es aber dennoch: Köln hat derzeit drei Punkte Rückstand auf Platz 15 - das rettende Ufer. Die nächsten Aufgaben sind aber alles andere als einfach.

Am kommenden Wochenende geht es auswärts beim Nachbarn Bayer Leverkusen, eine Woche darauf zu Hause gegen das Top-Team von RB Leipzig. Danach warten mit dem FC Augsburg, SC Freiburg, Hertha BSC und Schalke 04 aber viele direkte Kontrahenten aus dem Keller.

Als Nachfolge-Kandidat wird insbesondere Friedhelm Funkel gehandelt. Der 67-Jährige könnte die Kölner in den letzten sechs Spielen vor dem Abstieg in die 2. Liga retten. "Über die Nachfolge informiert der FC zeitnah", hieß es in der Mitteilung.

Du willst die wichtigsten Fußball-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.