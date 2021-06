Wolfsburg - Der Niederländer Mark van Bommel (44) ist neuer Trainer des Bundesligisten VfL Wolfsburg.

Der frühere Mittelfeldspieler von Bayern München tritt beim Champions-League-Teilnehmer zur neuen Saison die Nachfolge von Oliver Glasner an und unterschrieb einen Vertrag bis 2023. Das teilten die Niedersachsen am Mittwoch mit.

Das Team um van Bommel bilden Michael Frontzeck und Kevin Hofland sowie Alex Abresch und Vincent Heilmann.

"Intensiv mit Mark van Bommel beschäftigt"

"Wir haben uns intensiv mit Mark van Bommel beschäftigt und die persönlichen Gespräche haben unseren Eindruck bestätigt, dass er perfekt zu unserer Philosophie passt. Er ist ein international anerkannter Fußball-Fachmann und weiß, was ihn in der Bundesliga erwartet", erklärte VfL-Geschäftsführer Jörg Schmadtke.

Van Bommel erklärte: "Als Trainer in der Bundesliga arbeiten zu dürfen, in der ich so lange gespielt habe, ist für mich eine große Ehre und Herausforderung, die ich zusammen mit allen Beteiligten mit viel Freude und großem Engagement angehen werde."

