München - Bayern München kann im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League am Dienstag (21.00 Uhr) beim FC Chelsea wohl auf Leon Goretzka zurückgreifen. Der Fußball-Nationalspieler nahm nach überstandenen muskulären Problemen am Montag am Abschlusstraining teil, das der deutsche Rekordmeister an der Säbener Straße absolvierte. Dort sangen die Profis Trainer Hansi Flick ein Ständchen zum 55. Geburtstag.

Auch Javi Martinez übte mit seinen Kollegen. Für den Defensivspezialisten dürfte ein Einsatz in London nach seiner Oberschenkelverletzung aber noch zu früh kommen. Nicht zur Verfügung steht Abwehrchef Niklas Süle nach seinem Kreuzbandriss.

"Unser Ziel ist es, ins Viertelfinale zu kommen", sagte Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge vor dem Abflug des Sponsoren-Fliegers: "Der Trainer wird sich taktisch etwas einfallen lassen. Wir sind gut vorbereitet und wissen, was uns erwartet."

Chelsea sei eine "interessante Mannschaft", ergänzte er, und gab "ein Tor" als Ziel aus: "Das war letztes Jahr gegen Liverpool auch ein bisschen das Problem." Beim späteren Cup-Gewinner reichte es in der vergangenen Saison nur zu einem 0:0 - das 1:3 im Rückspiel bedeutete das frühe Aus.

