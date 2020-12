München - Leroy Sanes fußballerisches Können ist unbestritten. Seine technische Finesse am Ball, sein Spielverständnis, sein Auge, seine Dribbelkünste und sein Tempo. Sane ist ein Unterschiedsspieler, wie es im Fußballjargon so schön heißt. Das Problem dabei: Macht er den Unterschied (noch) nicht, wird es ungemütlich. Das bekommt der 24-Jährige derzeit am eigenen Leib zu spüren.

Seit seinem Wechsel von Manchester City nach München tut sich der zum Königstransfer hochstilisierte Flügelstürmer noch schwer. Eigentlich nicht weiter verwunderlich. Berücksichtigt man, dass Sane wegen eines Kreuzbandrisses im Sommer 2019 über ein Jahr lang kein einziges Spiel bestritten hat. Dass ihn - kaum bei Bayern angekommen - eine erneute Knieverletzung ausbremste. Dass er in eine bereits eingespielte Mannschaft integriert werden muss, die in der vergangenen Saison das Triple gewonnen hat. Eine Mannschaft, die durch die Corona-bedingt nicht vorhandene Sommerpause auf dem Zahnfleisch geht und seit Wochen zwar erfolgreichen aber beileibe keinen guten Fußball spielt.

Vom viel zitierten Rhythmus kann bei Sane also keine Rede sein, worauf er auch selbst immer wieder hinweist. Seine Kritiker interessiert das scheinbar nicht. Ganz im Gegenteil. Seine Ein- und Auswechslung beim 2:1 in Leverkusen nahmen einige sogar zum Anlass, bayerische "Watschn" zu verteilen.

Matthäus, Scholl und Rummenigge kritisieren Sane

Lothar Matthäus bemängelte Sanes Defensivbemühungen und befand bei "Sky": "Leroy Sane ist jemand, der hinten eher zuschaut als mitarbeitet. Das sagt auch etwas über den Charakter eines Spielers aus." An dieser Stelle sei angemerkt, dass Frank Ribery und Arjen Robben vor der Heynckes-Ära jahrelang die Defensivarbeit vernachlässigt hatten, ohne dass ihr Charakter in Frage gestellt worden war.

Mehmet Scholl sprach Sane in "Bild" sogar ab, den FC Bayern "kapiert" zu haben. Und Vereinsboss Karl-Heinz Rummenigge kündigte im "Doppelpass" bei "Sport 1" an, dem hoch veranlagten Offensiv-Juwel notfalls "in den Hintern" zu treten, weil dieser das "Erfolgs-Gen" noch nicht habe wie etwa ein Thomas Müller.

Rummenigge meinte das freilich wohlwollend, fühlte er sich doch an seine eigene Zeit als junger, aufstrebender Fußballer erinnert. Dettmar Cramer, sein damaliger Trainer beim FC Bayern, habe ihn seinerzeit mit eben jenen Worten wachgerüttelt. Weil das am Ende geklappt hatte, hält Rummenigge die Tritt-Androhung offenbar auch im Fall Sane für ein probates Mittel.

Der Bayern-Boss gab sich am Ende trotzdem versöhnlich. "Wir verzeihen alles, solange gezeigt wird, dass alles in die Waagschale gelegt wird, damit wir gewinnen", so Rummenigge weiter. Er sei nach wie vor überzeugt davon, dass Sane beim FC Bayern "eine gute Zukunft" haben kann.

Verheerende Körpersprache

In ihrer Form fragwürdig, ist die Kritik von Rummenigge, Scholl und Matthäus inhaltlich zumindest an einem Punkt gerechtfertigt: Sanes verheerende Körpersprache. Wenn er zum Beispiel nach einem verlorenen Zweikampf wie zuletzt in Leverkusen frustriert auf dem Rasen sitzenbleibt, statt aufzustehen, nachzusetzen und sich den Ball zurückholen zu wollen.

Ein solches scheinbar kapitulierendes Verhalten erzürnt Vereinsbosse, Experten und Fans gleichermaßen. Vor allem, weil Sane die Fähigkeiten hätte, es besser zu machen.

Doch auch Ausnahmetalente sind eben nur Menschen, die Frust empfinden, wenn sie den eigenen hohen Ansprüchen vorübergehend nicht gerecht werden. Deshalb gleich den Charakter eines Spielers in Frage zu stellen, ist völlig unverhältnismäßig. Oder hätte jemand Lionel Messi beim 2:8 gegen den FC Bayern im Champions-League-Viertelfinale nur aufgrund seiner Körpersprache das Sieger-Gen oder das Verständnis für den FC Barcelona abgesprochen? Wohl kaum.

Sane übt Selbstkritik

"Ich bin selbst mein größter Kritiker und weiß einzuordnen, dass ich zuletzt mein Leistungsvermögen nicht abrufen konnte. Aber das wird sich ändern", gab sich Sane in der "Sportbild" einsichtig und kämpferisch gleichermaßen. Er fühle sich "total wohl beim FC Bayern" und spüre "das volle Vertrauen der Mannschaft."

Dass das keine bloße Floskel ist, spiegelt auch das Verhalten von Thomas Müller nach dem Abpfiff in Leverkusen wider. Der heimliche Kapitän der Bayern tröstete den enttäuschten Sane und sprach ihm nach der demütigenden Wiederauswechslung Mut zu.

"Es ist natürlich eine harte Nummer. Aber er arbeitet hart daran, dass der Knoten platzt. Es wird nicht sehr lange dauern, bis wir wieder ganz andere Sachen über Leroy hören", prophezeite Müller bei "Sky". "Ich mache mir persönlich da überhaupt keine Sorgen. Mit dieser Finesse wird er uns noch Spiele entscheiden. Ich will ihn eigentlich gar nicht in Schutz nehmen, das meine ich wirklich so."

Alle 86 Minuten ein Scorerpunkt

Es ist ja nicht so, als habe Sane nicht schon gezeigt, wozu er fähig ist. Auch in dieser Saison. In 16 Spielen für die Bayern erzielte er bislang fünf Treffer und lieferte drei Vorlagen. In der Bundesliga kommt er in elf Partien auf drei Tore und drei Assists. Bei insgesamt 517 gespielten Minuten bedeutet das einen Scorerpunkt alle 86 Minuten. Damit ist Sane statistisch gesehen sogar effektiver als Müller. Der Mr. Unverzichtbar (O-Ton Hansi Flick) verzeichnete in der Bundesliga bislang alle 88 Minuten einen Scorerpunkt.

Außer Acht lassen sollte man auch die Tatsache nicht, dass das 1:1 in Leverkusen zwar von Müller vorbereitet und von Robert Lewandowski erzielt wurde. Ausgangspunkt war aber, dass Sane den Ball an der Strafraumgrenze gegen zwei Gegenspieler behauptete und erst nach außen auf Müller passte.

Geduld zahlt sich aus

Bei allem Rumoren um Sane ist der FC Bayern aktuell gut beraten, geduldig zu bleiben und Ruhe zu bewahren. Eine Strategie, die auch bei anderen Personalien funktioniert hat. Galt 80-Millionen-Mann Lucas Hernandez beispielsweise in der vergangenen Saison nach schwerer Verletzung noch als Transferflop, zeigt der Franzose in der aktuellen Spielzeit immer häufiger, welche außergewöhnlichen Fähigkeiten in ihm stecken.

Die Vergangenheit zeigt aber auch, wie es nicht geht: So gab es beim FC Bayern schon hoch gelobte Talente wie Mario Götze, der am Ende in München scheiterte. Nicht etwa mangels Qualität. Sondern weil der Druck zu groß wurde. Weil zu früh zu viel von ihm verlangt wurde und die Kritik an einem sensiblen Spieler irgendwann über ein erträgliches Maß hinausging.

Carolin Blüchel

