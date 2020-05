Dortmund (SID) - Für Klubchef Hans-Joachim Watzke von Borussia Dortmund ist das Geisterderby gegen den Erzrivalen Schalke 04 im leeren Signal Iduna Park schon sehr "gewöhnungsbedürftig". "Es hat schon etwas Surreales, wenn du in den letzten zwei Stunden vor Anpfiff aus aller Welt SMS bekommst, dass die Leute heute vorm Fernseher sitzen und dann fährst du durch deine Stadt und es ist überhaupt nichts los", sagte der BVB-Geschäftsführer bei Sky.

Er kündigte an, nach dem Spiel auch "nicht in die Kabine gehen" zu wollen, "weil wir alle Risiken minimieren wollen". Er sei aus zwei Gründen "sehr angespannt". Zum einen natürlich aus sportlicher Perspektive, "aber natürlich auch wegen der Frage, ob heute alles glatt geht. Man spürt als Verantwortlicher eines Bundesligisten eine Riesenverantwortung. Das ist schon ordentlich. Ich bin aber am Ende schon froh, dass es nun weitergeht", äußerte der 60-Jährige.

Ihm sei klar, dass nicht alles in letzter Konsequenz vorausgeplant werden könne: "Die Risikofaktoren sind überall dort, wo menschliches Versagen ins Spiel kommt. Aber das hat man auf der ganzen Welt." Die Deutsche Fußball Liga (DFL) habe "ein Konzept gemacht, bei dem international jeder nachfragt, weil er das gerne hätte. Das haben Christian Seifert und seine Task Force schon top gelöst". Er habe großes Vertrauen in die BVB-Profis: "Ich glaube, dass die Spieler in ganz überwiegendem Maße gut damit umgehen."

Dass die Zustimmungswerte in der Bevölkerung in Umfragen für einen Restart der 1. und 2. Bundesliga überschaubar waren, kommt laut Watzke nicht von ungefähr. "Ich merke auch, dass es den einen oder anderen Politiker aus der zweiten und dritten Reihe gibt, der sich derzeit am Fußball abarbeitet und Stimmung macht. Das müssen wir aushalten", meinte der BVB-Boss. Es würden auch viele mit dem Thema Geisterspiele "fremdeln". Er sei sicher, "wenn wir beweisen, dass das Konzept funktioniert, wird die Zustimmungsrate in den nächsten Wochen wachsen", so Watzke.

Der Borussia-Chef bestätigte zudem Kontakt zu Ex-Coach und FC-Liverpool-Teammanager Jürgen Klopp: "Wir haben die ganze Woche über geschrieben und telefoniert. Ich weiß, dass er vor dem Fernseher sitzt. Er freut sich auch wahnsinnig darüber, dass er heute dieses Spiel sehen kann."