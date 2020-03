München - Der Pay-TV-Sender "Sky" wird die Konferenzen der kommenden beiden Spieltage im Free-TV auf "Sky Sport News" übertragen. Samstag beginnt die Übertragung der Bundesliga jeweils um 14 Uhr (Anpfiff 15:30 Uhr), Sonntag die Konferenz der 2. Bundesliga um 13:00 Uhr (Anpfiff 13:30 Uhr).

Digital können die Konferenzen auf der Webseite skysport.de sowie in der Sky Sport App abgerufen werden.

Weitere Konferenzen im Free-TV nicht ausgeschlossen

Damit reagiert der Rechteinhaber darauf, dass alle Stadien der Bundesliga und 2. Bundesliga wegen dem Corona Virus leer bleiben müssen. Ob es auch über die beiden Spieltage hinaus Konferenzen im Free-TV geben wird, wollte der Sender noch nicht festlegen. "Zum jetzigen Zeitpunkt ist noch nicht absehbar, wie lange der Spielbetrieb ohne Zuschauer in den Stadien stattfinden muss", heißt es auf der Webseite.

Devesh Raj, Vorsitzender der Geschäftsführung von Sky Deutschland, sagt: "In herausfordernden Zeiten müssen wir alle zusammenstehen. Wir bei Sky glauben fest an die Kraft des Sports, die Menschen zusammenbringt – auch wenn sie getrennt sind. Für uns ist es selbstverständlich, unseren Teil dazu beizutragen, indem wir diese Spiele mit allen teilen, so dass möglichst viele Fußballfans die Bundesliga live erleben können."

Seifert lobt außergewöhnliche Initiative

Auch Christian Seifert, Geschäftsführer der Deutschen Fußball Liga, freut sich über das Entgegenkommen des Rechteinhabers: "Wir sind dankbar für die außergewöhnliche Initiative unseres langjährigen Medienpartners Sky."

Weiter sagt der Liga-Boss: „Die gesamte Gesellschaft und damit auch der Fußball befinden sich in einer Ausnahmesituation, die in allen Lebensbereichen eine besondere Flexibilität erfordert. Auch wenn der Stadionbesuch nicht möglich ist, muss an den kommenden Spieltagen niemand auf Bundesliga und 2. Bundesliga als Live-Erlebnis verzichten.“

