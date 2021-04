München - Knapp 200.000 Euro musste Breel Embolo nach dem Vorfall im Januar an die Borussia laut der "Bild" zahlen. Offiziell wurde seitens des Vereins von einer "hohen Geldstrafe" gesprochen.

Auch Stadt Essen verlangt Strafzahlungen des Stürmers

Weil Embolo auf einer Party in Essen mit mindestens 23 Personen teilnahm, muss er ein Bußgeld in Höhe von 8400 Euro an die Stadt Essen entrichten. "Der Bescheid umfasst insgesamt drei Verstöße, darunter die Teilnahme an einer Veranstaltung sowie der Verstoß gegen die Maskenpflicht", erklärte Stadtsprecherin Silke Lenz.

Die Strafe orientiere sich dabei an den "besonderen Einkommensverhältnisse" des Bundesliga-Stürmers. "Einen Einspruch gab es nicht, daher ist der Bescheid bestandskräftig", so Lenz weiter.

Letztlich wird die Strafe gegen Embolo vollstreckt, obwohl dieser bestritt, Teilnehmer der Party gewesen zu sein. Der 24-Jährige gab gegenüber der Polizei an, in der Wohnung neben dem Lokal lediglich ein Basketball-Spiel geschaut zu haben.

Du willst die wichtigsten Fußball-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.