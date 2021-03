München - Wenn der FC Bayern München am Samstagnachmittag beim SV Werder Bremen gastiert, steht ein Bundesliga-Klassiker an.

Die beiden Mannschaften treffen dann zum 110. Mal im am häufigsten ausgetragenen Duell der Bundesliga-Geschichte aufeinander. Anpfiff der Partie ist um 15:30 Uhr. Ein Überblick, wo ihr die Partie live im TV und Internet verfolgen könnt.

In der Hinrunde konnten die Bremer nach zuvor 19 Liga-Niederlagen in Serie gegen den Serienmeister aus München endlich wieder einen Punkt mit nach Hause nehmen. Am Samstag könnte Werder dann erstmals seit 28 Pflichtspielen wieder gegen den FCB, gegen den sie seit September 2008 auf einen Sieg warten, gewinnen.

Die Münchener hingegen dürften nach dem Erfolg im Spitzenspiel gegen Borussia Dortmund am vergangenen Wochenende mit ordentlich Rückenwind in den Norden fahren. Allerdings müssen sie auch am Samstag wieder einen Sieg einfahren, wenn die Tabellenführung nicht an Verfolger RB Leipzig übergeben wollen.

Werder Bremen - FC Bayern München: Bundesliga live im TV

Das Bundesliga-Spiel zwischen Bremen und dem FCB ist beim Pay-TV-Sender Sky zu sehen. Der Sender überträgt die Partie live und in kompletter Länge. Falls Ihr über kein Sky-Abo verfügt, könnt Ihr die Partie auch über Sky Ticket verfolgen. Dieses Angebot ist allerdings kostenpflichtig.

Werder Bremen - FC Bayern München: Bundesliga im Livestream

Zudem bietet Sky auch einen kostenpflichtigen Livestream zu der Partie zwischen Bremen und dem FC Bayern München an. In der Sky Go App kann das Bundesliga-Duell live im Stream verfolgt werden.

Werder Bremen - FC Bayern München: Bundesliga im Liveticker

Das Spiel zwischen Werder Bremen und dem FC Bayern könnt Ihr natürlich auch wie gewohnt bei uns im Liveticker mitverfolgen.

