München - Das jüngste Spiel gegen Eintracht Frankfurt war wie Salz in die Wunde jedes Werder-Fans. Und es offenbarte einen zentralen Schwachpunkt, den bald ein 18-Jähriger kompensieren könnte.

Johan Mina heißt der, ist in der südamerikanischen Millionenstadt Guayaquil geboren und steht beim ecuadorianischen Erstligisten CS Emelec unter Vertrag. Noch.

Micoud, Diego, Mina?

Denn ab der kommenden Saison soll Mina bei Werder die prestigeträchtige Position des 10ers ausfüllen, die derzeit verwaist ist und der immer noch der Nimbus von Johan Micoud und Diego anhaftet.

"Wir sind froh, dass wir Johan von einem Wechsel nach Bremen überzeugen konnten", so Geschäftsführer Frank Baumann. "Bei der U17-Weltmeisterschaft hat er mit guten Leistungen auf sich aufmerksam gemacht."

Ein 18-Jähriger?

Derzeit trägt Leonardo Bittencourt die 10 zwar auf dem Rücken, wird von Cheftrainer Florian Kohfeldt aber eher auf den offensiven Außenbahnen gesehen. Zuletzt schoss Bittencourt lieber selbst Tore als sie vorzubereiten.

Den Bremern fehlt die Option des klassischen Spielmachers, das wurde auch in Frankfurt augenscheinlich. Aber ein 18-Jähriger?

Kaum Spielpraxis

Und hier beginnt das Kuriosum: Mina hat seit Ende 2018 kein einziges Pflichtspiel mehr für seinen Heimatklub bestritten - man konnte sich auf keinen neuen Vertrag einigen.

Einerseits gut für Werder, denn der abstiegsbedrohte Bundesliga-Traditionsverein muss lediglich eine Ausbildungspauschale überweisen, keine Ablöse.

Eine Frage der Perspektive

Anderseits mutet es bizarr an, dass Frank Baumann in der jetzigen Phase einen Spieler verpflichtet, der seit anderthalb Jahren nur für die U-Teams seines Landes Spielpraxis sammeln durfte.

Wäre die Lage an der Weser nicht so brenzlig, der Deal könnte als weitsichtig und perspektivisch klug durchgehen. In Anbetracht der Lage ist er vielleicht eher ein Vorgriff auf bevorstehende Etatkürzungen - in dieser oder einer anderen Liga.

Christian Lamping

