München – Der 19. Spieltag der Bundesliga steht an, Werder Bremen empfängt den FC Schalke 04. Anpfiff der Parte ist Samstag um 15:30 Uhr. Wir verraten euch, wo ihr das Spiel live im TV und Livestream sehen könnt.

Die Schalker stehen schon länger mit dem Rücken zur Wand. Mit gerade einmal sieben Pünktchen sind sie Tabellenschlusslicht. Zu Platz 15 sind es bereits zehn Punkte Rückstand, auf den Relegationsrang 16 immerhin schon acht. Somit ist ein Sieg gegen Werder Bremen Pflicht, will man wirklich noch an das Wunder glauben.

Die Werderaner liegen auf Tabellenplatz 13, immerhin mit sechs Punkten Vorsprung auf Rang 16. Zuletzt gab es ein überzeugendes 4:1 gegen Hertha BSC, was den Nordklub ein wenig durchatmen ließ.

Werder Bremen – FC Schalke 04: Die aktuelle Form

Aus den letzten fünf Bundesliga-Spielen haben die Bremer eine ausgeglichene Statistik: zwei Siege, zwei Niederlagen und ein Unentschieden. Bei den Schalkern stehen einem Sieg vier Niederlagen gegenüber.

Werder Bremen:

14. Spieltag: 0:2 gegen Union Berlin

15. Spieltag: 1:1 gegen Bayer Leverkusen

16. Spieltag: 2:0 gegen FC Augsburg

17. Spieltag: 0:1 gegen Borussia Mönchengladbach

18. Spieltag: 4:1 gegen Hertha BSC

FC Schalke 04:

14. Spieltag: 0:3 gegen Hertha BSC

15. Spieltag: 4:0 gegen TSG Hoffenheim

16. Spieltag: 1:3 gegen Eintracht Frankfurt

17. Spieltag: 1:2 gegen 1. FC Köln

18. Spieltag: 0:4 gegen FC Bayern München

Werder Bremen – FC Schalke 04 im Liveticker

Mit unserem Liveticker von ran.de sind wir natürlich von Beginn an beim Duell dabei. Die Aufstellungen, alle Tore, Wechsel und entscheidenden Szenen sind dann ebenso in Echtzeit abrufbar, wie alle Zahlen, Daten und Fakten zum Spiel.

Werder Bremen – FC Schalke 04 live im TV

Das Bundesliga-Spiel am 19. Spieltag gibt es live beim Pay-TV-Sender Sky. Auf Sky Bundesliga 6 / Sky Bundesliga HD 6 gibt es das Einzelspiel in voller Länge. Ausschnitte der Partie gibt es auch in der Konferenzübertragung auf Sky Bundesliga 1 / Sky Bundesliga HD 1.

Werder Bremen – FC Schalke 04 im Livestream

Sky bietet zudem einen kostenpflichtigen Livestream in der Sky Go App an. Android-User finden die App im Google Play Store und Apple-User finden die App hier im Store. Dafür ist eine Mitgliedschaft notwendig. Alternativ kann über Sky Ticket das Einzelspiel gekauft werden.

Werder Bremen - FC Schalke 04: Statistiken und Aufstellungen

Du willst die wichtigsten Fußball-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.