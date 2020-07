München - Fußball-Bundesligist Union Berlin hat U21-Nationalspieler Nico Schlotterbeck von Ligakonkurrent SC Freiburg ausgeliehen.

Nachdem sein älterer Bruder Keven Schlotterbeck (23) in der abgelaufenen Saison bereits auf Leihbasis bei den Eisernen spielte, geht Nico nun den gleichen Weg. Wie beide Vereine mitteilten, endet die Leihe des 20-Jährigen am 30. Juni 2021. Keven Schlotterbeck war nach der vergangenen Saison in den Breisgau zurückgekehrt.

Mit der U21 trifft Nico Schlotterbeck am 3. September auf Moldawien (ab 17:45 Uhr live auf ProSieben MAXX und ran.de), am 8. September gastiert der DFB-Nachwuchs in Belgien (ab 15:30 Uhr live auf ProSieben MAXX und ran.de).

Schlotterbeck freut sich auf neue Herausforderung

"Mein Bruder hat mir einiges über Union berichtet und nach seinen Erzählungen bin ich auf den Verein und seine Fans sehr gespannt", sagte Nico Schlotterbeck: "Ich freue mich auf die Saison bei Union und hoffe, dort auch bald vor Publikum spielen zu können."

Union-Geschäftsführer Oliver Ruhnert freut sich auf einen "hoch talentierten Verteidiger", der sein Potenzial in der Bundesliga bereits unter Beweis gestellt habe. Schlotterbeck absolvierte in der abgelaufenen Saison 13 Bundesliga-Partien für Freiburg, stand dabei aber nur dreimal in der Startelf.

Du willst die wichtigsten Fußball-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.