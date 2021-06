Berlin (SID) - Investor Lars Windhorst hat Fußball-Bundesligist Hertha BSC weitere Zahlungen zugesichert. Das teilte der Unternehmer auf Twitter mit. "Wir haben bisher bereits 310 Mio. Euro investiert. Und wir stehen zu unserem Wort und an der Seite von Hertha BSC, auch wenn es sportlich keine leichte Zeit für den Verein ist. Selbstverständlich werden wir, wie verabredet, pünktlich das restliche Geld überweisen", schrieb Windhorst.

"Damit haben wir in Summe dann 374 Mio. Euro investiert ? das größte Eigenkapitalinvestment in der Bundesliga, das es jemals gab. Weil wir von dem Erfolg unseres langfristigen Investments überzeugt sind. Und an die Stärke und das Potenzial von Hertha glauben", hieß es in einem von insgesamt fünf Tweets.

Wie der kicker berichtete, sollen die restlichen 64 Millionen Euro in zwei Tranchen am 1. Juli und am 15. August fällig werden, ein im Herbst 2020 aufgestellter Zahlungsplan habe vorgesehen, dass alles bis zum 30. Juni gezahlt wird. Dieser sei modifiziert worden.

Windhorst hatte 2019 224 Millionen Euro über seine Firma Tennor Holding in den Hauptstadtklub investiert und dafür 49,9 Prozent der Anteile erworben. Im Sommer stockte der Unternehmer die Anteile an der Hertha BSC GmbH & Co. KGaA auf 66,6 Prozent auf für weitere 150 Millionen Euro, wovon 50 Millionen sofort gezahlt wurden.