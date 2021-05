München - Was für ein Saisonfinale die Bundesliga-Fans am kommenden Samstag erwartet!

Arminia Bielefeld, Werder Bremen und der 1. FC Köln kämpfen am 34. Spieltag der Saison 2020/21 um den Klassenerhalt. "Ich bin mir sicher, dass es anders läuft, als man denkt. Das könnte historisch werden", eröffnet Kommentator Wolff-Christoph Fuss seine Ausführungen in "15:30 Uhr - Der ran Bundesliga Countdown" mit Moderator Max Zielke.

Ruth Moschner positioniert sich klar pro Dardai

Anders als die drei zuvor genannten Klubs konnte sich Hertha BSC durch einen starken Schlussspurt jeglicher Abstiegssorgen entledigen. "Seit Pal Dardai wieder da ist und Arne Friedrich das Ruder übernommen hat, hat die Mannschaft eine andere Mentalität entwickelt", so die zugeschaltete Ruth Moschner, TV-Moderatorin und seit 20 Jahren Vereinsmitglied bei Hertha BSC.

Auch Fuss hält große Stücke auf den Trainer, der die "Alte Dame" wieder in die Spur brachte: "Warum nicht mit Dardai weiterentwickeln? Man muss auch die Traditionalisten im Verein mitnehmen."

In Berlin erfolgte der Wechsel an der Seitenlinie bereits vor einigen Wochen, im hohen Norden übernahm erst am Montag Thomas Schaaf für Florian Kohfeldt. "Das ist ein untypischer Aktionismus für den SV Werder Bremen. Was soll der Schaaf denn jetzt machen?", fragt der 44-Jährige.

Moschner ergänzt: "Da fehlt mir jemand mit Arsch in der Hose. Ich finde es schwierig, immer über den Trainer nachzudenken. Da geht es noch um andere Personalien."

Wolff-Christoph Fuss: "Hummels und Müller bei mir gesetzt"

In der laufenden Woche hielt allerdings nicht nur die Bundesliga die Fußballfans in Atem, auch die Bekanntgabe des EM-Kaders wurde mit Spannung verfolgt. Fuss zeigte sich mit der Auswahl zufrieden.

"Es ist kein Kader für Ausreden, die Nominierungen ergeben Sinn. Man kann durchaus auf den Gedanken kommen, Brandt und Draxler zu Hause zu lassen, beide hatten keine starke Saison", begründet der Sportkommentator, der zudem die Nominierung der zuvor aussortierten Rückkehrer begrüßt: "Sie gehörten in den vergangenen zwölf Monaten zu den besten 26 deutschen Spielern. Hummels und Müller sind für mich fix gesetzt."

Zum Abschluss gab Fuss noch seine Tipps für die ausstehenden Entscheidungen in der höchsten deutschen Spielklasse ab: "Gladbach kommt in die Europa Conference League. Und Werder steigt direkt ab."

