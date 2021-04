München - Der zukünftige ran-Sportkommentator Wolff Fuss war am Freitag zu Gast in 15:30 Uhr - Der ran Bundesliga-Countdown (immer freitags, ab 15:30 live auf ran.de). Seine besten Aussagen.

Wolff Fuss über ...

... seine Rückkehr zu ran: "Es ging darum, wie machbar es ist, weil es natürlich auch noch ein paar andere Parameter gab. Aber dann lief es eigentlich relativ schnell und wir haben gesagt: Wir machen’s! Und so haben wir dann beim Bäcker um die Ecke auf der geschlossenen Außenterrasse unterschrieben. Und jetzt freue ich mich sehr."

... das Verhältnis zwischen Hansi Flick und Hasan Salihamidzic: "Es ist schwer von außen zu beurteilen. Jeder sieht, dass es eine Dissonanz in der Zusammenstellung des Kaders gibt. Flick ist qua Erfolg immer breitschultriger geworden und so hat man auf einmal zwei Alphamännchen auf Augenhöhe, die beide ihre eigenen Vorstellungen haben, was Transfers angeht."

... das Verhältnis von Hansi Flick zu der Mannschaft: "Er ist der beste Trainer für diese Mannschaft. Da hat sich in den letzten eineinhalb Jahren ein außergewöhnliches Band entwickelt und ich finde, man merkt, dass da eine Mannschaft auch für ihren Trainer spielt."

... zur Personalie Jerome Boateng: "Ich kann es nicht verstehen, wie die Bayern auf einen Spieler wie Jerome Boateng verzichten können. Und ich kann es auch nicht verstehen, wie Hasan Salihamidzic sagen kann, dass er den FC Bayern durch die große Tür verlässt. Das wird kein Abgang mit Girlanden. Es hat auch etwas mit Respekt gegenüber dem Spieler zu tun und da hätte man sich bestimmt zusammensetzen und nach Möglichkeiten suchen können."

... den Zoff in der Führungsetage des FC Bayern: "Ich glaube, da liegt zwischenmenschlich einiges im Argen. Es geht ums Ego, um Einflussnahme und es ist offensichtlich eine ganz diffizile Gemengelage."

... über einen möglichen Wechsel von BVB-Stürmer Erling Haaland: "Im Prinzip kann das, was gerade passiert, keinen in Dortmund überraschen. Dass sein Team in Europa jetzt mal die Möglichkeiten abklopfen, ist völlig normal. Aber klar ist: Wenn Dortmund die Champions League verpasst, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass Haaland und Sancho bleiben relativ gering. Die Frage ist, wie groß und werthaltig der Markt ist. Es gibt einige Klubs, die dreistellig ausgeben und alles ab 100 Millionen sollte den BVB schon mal ins Grübeln bringen."

