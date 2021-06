Wolfsburg (SID) - Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg hat den 18 Jahre alten Abwehrspieler Anselmo Garcia MacNulty mit einem ersten Profivertrag bis 2024 ausgestattet. Der in Spanien geborene Ire kam in den vergangenen beiden Jahren in verschiedenen Junioren-Mannschaften der Niedersachsen zum Einsatz.