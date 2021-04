Köln (SID) - Stürmer Bartosz Bialek vom Fußball-Bundesligisten VfL Wolfsburg hat sich einen Kreuzbandriss im linken Knie zugezogen und wird monatelang ausfallen. Wie der VfL am Mittwoch mitteilte, erlitt der 19-Jährige die Verletzung am Dienstag im Training. Der Pole, der in dieser Saison meist als Joker 19 Bundesligaspiele bestritt und dabei zwei Tore erzielte, soll zeitnah operiert werden.