München – "Alter, was ist das?" erzählt Robin Gosens im Podcast "Kicker meets Dazn" und bezieht sich dabei auf die Champions-League-Hymne. Dass sich seine Mannschaft Atalanta Bergamo überhaupt für die Königsklasse qualifizieren konnte und so in den Genuss kam, die Hymne vor den Spielen der Gruppenphase auf dem Platz zu hören, war schon verblüffend.

Doch Bergamos Reise ist noch nicht zu Ende. Der Gegner im Achtelfinale heißt FC Valencia (ab 21 Uhr im Liveticker auf ran.de).

Die Partie ist das "schwarze Schaf" der ersten K.o.-Runde, denn keiner der beiden Vereine bringt eine Reihe von Superstars, wie Manchester City, oder der FC Bayern München mit. Doch einer der Akteure in Reihen der Italiener sorgt mittlerweile in Deutschland für eine gewisse Aufmerksamkeit.

Robin Gosens, geboren in Emmerich an der holländischen Grenze, gehört zum Stammpersonal bei Atalanta und könnte bald auch für die deutsche Nationalmannschaft zum Thema werden.

Früher Wechsel ins Ausland

Der Karriereanfang verlief allerdings nicht vielversprechend für den offensiven Linksverteidiger. Nach einem gescheiterten Probetraining bei Borussia Dortmund zog es Gosens nach Holland zu Vitesse Arnheim. Der damalige Arnheim-Coach Peter Bosz nahm ihn mit ins Wintertrainingslager und schulte ihn vom Mittelfeldspieler zum Außenverteidiger um.

Es reichte allerdings nur für Einsätze in der zweiten Mannschaft. Drei Jahre später folgte der Wechsel in die Eredivisie zu Heracles Almelo, wo er insgesamt 60 Spiele bestritt.

2017 dann der Schritt nach Italien, den Gosens auf seinem Instagramkanal bejubelte. "Wenn Träume wahr werden..", freute sich der damals 23-Jährige.

Der Plan schien es aber nicht gewesen zu sein. Im Mallorca-Urlaub mit seiner holländischen Mannschaft wurde er von seinem Berater, der nach Bergamo gereist war, überrascht. "Ich habe alles geklärt, die Ablösesumme wird bezahlt. Du kannst zu Atalanta wechseln", berichtet er über das Gespräch mit seinem Berater.

"Mir ist fast das Telefon aus der Hand gefallen, er sollte nur Informationen einholen", erzählt Gosens.

Kurz darauf trennte er sich von seinem Berater. Doch Atalanta blieb hartnäckig. "Ich habe hundertmal 'ciao' verstanden, ansonsten nur Bahnhof", berichtet Gosens über sein erstes Gespräch mit Bergamos Sportdirektor, der ihn umgehend anrief, nachdem Gosens Almelo nicht so schnell verlassen wollte. Bei einem Wochenende mit seinem Vater in der Stadt klärte er alles mit dem Verein und der Wechsel in die Serie A war perfekt.

Der steile Aufstieg in die Champions League

Nach einem Jahr Europa League und einem vierten und siebten Tabellenplatz in der Serie A folgte in der vergangenen Saison 2018/19 ein überraschender dritter Platz und damit die Teilnahme an der diesjährigen Champions League.

Im Interview mit dem "Kicker" vor der Saison konnte er den zukünftigen Auftritt in der Königsklasse noch gar nicht wahrhaben. "Ich kann das noch nicht fassen, das ist so surreal." In einer Gruppe mit Fußball-Schwergewicht Manchester City sicherte sich das Team aus Norditalien den zweiten Platz vor Schachtar Donezk und Dinamo Zagreb.

Bei der ersten Champions-League-Hymne waren die Emotionen für Gosens überwältigend. "Ich hatte eine wahnsinnige Gänsehaut, die ging gar nicht mehr weg. Die hatte ich noch beim Anpfiff", sagte er. Gegen Valencia steht er voraussichtlich zum sechsten Mal auf dem Platz bei einem Spiel der Königsklasse.

Marktwert schießt in die Höhe

All der Trubel um seine Person und den Verein lässt Gosens nicht abheben. "Wenn ich mir eine Bodylotion für 16 Euro kaufe, weil die so geil riecht, hinterfrag ich mich schon. Dann denke ich, die hätte ich jetzt auch für 1,99 kriegen können", verriet er der "Süddeutschen Zeitung".

In der kleinen Stadt in der Nähe von Mailand ist er auch kein Unbekannter mehr. Eine Tour durch die Stadt, gehe laut ihm "nicht so ganz ohne Erkennen."

Bisher hat der Linksfuß bereits acht Saisontore erzielt und dazu fünf Torvorlagen gegeben. Sein Marktwert liegt laut "transfermarkt.de" mittlerweile bei 18 Millionen Euro. Zu Beginn seiner Zeit bei Bergamo war es noch eine Million.

Zwei Nationalmannschaften möglich

Durch seine Leistungen könnte Gosens auch bald ein Thema für Jogi Löw und die deutsche Nationalmannschaft werden. Doch ein Anruf vom Bundestrainer? Bis jetzt Fehlanzeige. Löw sagte Anfang des Jahres über das Thema: "Gehen Sie davon aus, dass wir ihn schon gesehen haben."

Doch die deutsche Auswahl wäre nicht die einzige Möglichkeit. Gosens' Vater ist gebürtiger Holländer, wären auch Spiele für die "Elftal" möglich. Sollte der Fall eintreten, dass beide Nationen bei ihm anrufen würden, dann "musst du mit deinem Herzen wählen", meint Gosens.

Der Wille für eine Nationalmannschaft aufzulaufen ist vorhanden. "Ich habe schon die Ambitionen, mich dafür zu empfehlen."

Rückkehr nach Deutschland nicht ausgeschlossen

Der bekennende Schalke-04-Fan ist trotz des Aufenthalts im Ausland noch mit Deutschland verbunden. Gosens absolviert im Moment ein Studium in Psychologie und kann sich eine Rückkehr in die Heimat weiterhin vorstellen.

"Ich hatte und habe immer noch den Wunsch, in der Bundesliga zu spielen", sagte er. Im Sommer soll es sogar Kontakt zwischen seinem Lieblingsklub und seinem aktuellen Auftraggeber gegeben haben. Doch beide Vereine konnten sich nicht auf eine Ablösesumme einigen.

Jetzt steht eine Vertragsverlängerung bei Bergamo im Raum. "Der Klub will mich für meine gute Saison belohnen", sagt Gosens über die aktuelle Situation bei seinem Arbeitgeber.

Solange wird der Linksverteidiger wahrscheinlich noch weiter mit seiner Mannschaft für Aufsehen sorgen. Eventuell auch in einer weiteren Champions-League-Partie, bei der er wieder die Hymne hört und sich denkt "Alter, was ist das?"

Michael Mayr

