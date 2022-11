München - "Ich möchte den Müttern meiner Spieler danken, dass sie Männer mit solch großen Eiern auf die Welt gebracht haben", tönte Trainer Diego Simeone in der Saison 2013/14. Atletico Madrid hatte gerade dank eines 3:1 im Halbfinal-Rückspiel gegen den FC Chelsea das Finale der Champions League erreicht.

Laut, derb, direkt – "el Cholo" in Reinkultur. Man kann sich lebhaft vorstellen, welche Sätze dem Trainer am Dienstagabend wohl nach dem 1:2 gegen den FC Porto und dem damit verbundenen Aus in der Königsklasse auf der Zunge gelegen haben müssen. Doch aus dem Lautsprecher des vergangenen Jahrzehnts ist in den letzten Wochen ein Leisetreter geworden.

"Sie waren überlegen, sie haben uns gut geschlagen. In der Gruppe sind wir verdientermaßen Letzter geworden", gestand ein zerknirschter Argentinier im spanischen TV kleinlaut. Die "Marca" schrieb von den "schwärzesten Tagen" des Erfolgstrainers.

Atletico: Nicht einmal Europa League

Von einer Niederlage, "die demütigender nicht sein konnte". Und von einer Mannschaft, "die ihre Identität verloren hat". Die "AS" titelte zynisch: "Donnerstags frei." Eine Anspielung darauf, dass es als Tabellenschlusslicht in der schwachen Gruppe B mit Brügge, Porto und Leverkusen nicht einmal zur Teilnahme an der Europa League gereicht hat.

Zusammengefasst: Atletico ist am Tiefpunkt der zwölfjährigen Simeone-Ära angelangt. Noch nie schnitten die "Rojiblancos" in der Champions League schlechter ab als in dieser Saison. Beim letzten Vorrunden-Aus 2017/2018 triumphierten Simeones Kämpfer zumindest als Trost in der Europa League. Apropos Kampf.

Simeone in der Kritik

Noch nie war das sonst so physisch robuste Team aus Madrid, das dem Simeone-Mantra "lieber gut als schön" folgt, so zahnlos. Wenn selbst die Abwehr bei Atleti wackelt, dann wackelt auch der Trainerstuhl. So wird spekuliert.

Zwar läuft der Vertrag des 52-Jährigen regulär noch bis 2024.

Ob er diesen erfüllen darf, ist zumindest fraglich. Vor allem da die "Colchoneros" auch in "La Liga" ihren eigenen Ansprüchen nicht gerecht werden. Platz drei hinter Real und Barca, das ist noch akzeptabel. Ein Rückstand von acht bzw. neun Punkten auf die Tabellenspitze dagegen nicht.

Was ist los mit Atletico? Zuletzt verlor der Meister von 2021 sogar bei Abstiegskandidat FC Cadiz mit 2:3. Von der Vereinsspitze gibt es bislang zaghafte Rückendeckung für den Argentinier. Laut "AS" plane Klub-Boss Enrique Cerezo eine weitere Vertragsverlängerung bis 2026. Im Profi-Fußball gilt allerdings ein ungeschriebenes Gesetz: Stärkt dir der Klub erstmal öffentlich den Rücken, bist du mit einem Fuß schon aus der Tür.

Wirbel um Joao Felix

Unruhe herrscht längst in der Mannschaft. Auch weil es Simeone nicht gelungen ist, das einstige Supertalent Joao Felix zum Unterschiedsspieler zu formen. 2019 kam der Portugiese für stolze 126 Millionen Euro nach Madrid. Seit jeher warten Spieler, Verein und Fans auf den Durchbruch.

Die traditionell destruktive Spielweise der "Rojiblancos" mag ein Grund dafür sein, dass es dazu nicht kam. Zuletzt degradierte Simeone den 22-Jährigen wieder zum Bankdrücker, obwohl er zu Saisonbeginn mit drei Torbeteiligungen einen guten Rhythmus gefunden schien.

Nach zwölf Spieltagen in La Liga hat Felix aber nicht einmal die Hälfte aller Spielminuten auf der Uhr. Das Verhältnis zum Trainer gilt dementsprechend als angespannt. Angeblich würde der Portugiese lieber heute als morgen flüchten. Über eine Leihe im Winter wird schon spekuliert.

Doch die Querelen um Felix nähren auch die Zweifel am Trainer, berichten spanische Medien, ohne diese Behauptung jedoch mit Zitaten zu füttern. Von daher bleibt es ein bislang ein Gerücht und der Verweis auf ähnliche Schicksale in der Vergangenheit, dass die Ära Simeone im zwölften Jahr vor dem Ende stehen könnte.

Carolin Blüchel

