München - Borussia Dortmund und der FC Bayern München sind international die Aushängeschilder des deutschen Klubfußballs. Doch in der kommenden Saison droht den beiden Bundesliga-Topklubs in der Champions League Ungemach.

Der FC Bayern ist als deutscher Meister für die Auslosung der Gruppenphase in Topf 1 gesetzt. Doch aufgrund der Meisterschaften von Atletico Madrid in Spanien und OSC Lille in Frankreich, die dadurch automatisch in Top 1 gesetzt sind, warten in Topf 2 in der kommenden Saison noch mehr Hochkaräter als gewohnt.

So befinden sich Real Madrid, der FC Barcelona oder auch Juventus Turin dort und könnten somit potenzielle Gruppengegner der Bayern werden. Ausgeschlossen hingegen ist, dass Borussia Dortmund ein Gruppengegner der Münchner wird, schließlich dürfen unter den vier Mannschaften innerhalb einer Gruppe keine Teams aus gleichen Ländern sein.

BVB muss Tuchels Chelsea die Daumen drücken

Der BVB muss indes noch um die Einteilung in Topf 2 zittern. Die Schwarz-Gelben müssen am Wochenende dem FC Chelsea im Champions-League-Finale gegen Manchester City (Sa., ab 21 Uhr im Liveticker) hoffen. Nur bei einem Sieg des Teams von Trainer Thomas Tuchel würde Dortmund in Topf 2 landen und damit den vermeintlich größeren Brocken aus dem Weg gehen.

Bei einem Sieg von Manchester City landen die Dortmunder in Topf 3 und es könnte zu "Todesgruppen" kommen. Ein mögliches Szenario wäre dann etwa, dass Manchester City, Real Madrid und Borussia Dortmund in einer Gruppe spielen.

Den beiden anderen deutschen Vertretern RB Leipzig und VfL Wolfsburg droht ein solches Szenario ohnehin schon. Die Leipziger befinden sich im dritten Lostopf und die Wolfsburger im vierten Topf, sodass für dieses Duo die hochkarätigen Kontrahenten beinahe schon garantiert sind.

