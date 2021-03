München - Hansi Flick, Thomas Tuchel, Jürgen Klopp, Edin Terzic - vier deutsche Trainer stehen mit ihren Mannschaften im anstehenden Viertelfinale der Königsklasse. Ein Novum, eine Konstellation, die es noch nie gegeben hat.

Terzic, seit Mitte Dezember Cheftrainer des BVB, scherzte im Vorfeld der Auslosung der Runde der letzten Acht noch, dass vier deutsche Trainer im Halbfinale auch nicht das verkehrteste wären. Und wie es das Schicksal und der Zufall (und am Ende Losfee Hamit Altintop) so wollten, ist seit Freitagmittag genau das tatsächlich möglich.

Auch, wenn sich vor allem der BVB dafür gehörig strecken muss.

Viertelfinal-Paarungen haben es in sich

Manchester City gegen Borussia Dortmund, Bayern München gegen Paris St. Germain, FC Porto gegen FC Chelsea und Real Madrid gegen FC Liverpool - eine Auslosung, die nicht nur deswegen Bock macht, weil das zurückliegende Achtelfinale eine verhältnismäßig langweilige Veranstaltung war, in der die Duelle mit Ausnahme von Porto gegen Juventus Turin schon nach dem Hinspiel mehr oder weniger deutlich entscheiden waren.

Aber wenn am 6. und 7. bzw. 13. und 14. April die Viertelfinals ausgetragen werden, steht endlich wieder echtes Königsklassen-Feeling auf dem Programm. Mit vier Paarungen, die es in sich haben.

"Wir werden auf höchstem Niveau gefordert"

Allen voran natürlich das Duell des FC Bayern mit PSG, der Neuauflage des letztjährigen Endspiels. Zwar mögen weder die gegentorhungrigen Bayern, noch das sich unter Neucoach Mauricio Pochettino gerade wieder in der Heimat Richtung Tabellenspitze kämpfende PSG aktuell die Hochform aus dem Champions-League-Finalturnier aus dem Sommer haben.

Allein die Revanchegelüste auf Pariser Seite dürften aber für einen heißen Tanz sorgen. "Wir werden auf höchstem Niveau gefordert", prophezeite Bayerns Sportvorstand Hasan Salihamidzic. PSG-Superstar Neymar dürfte sich zum Clash mit dem Titelverteidiger wieder rechtzeitig fit melden.

BVB trifft auf fast unschlagbare Fußballmaschine

Einen heißen Tanz hat mit Borussia Dortmund auch der zweite verbliebene deutsche Vertreter vor der Brust. Der BVB muss mit Manchester City gegen den zweiten großen Favoriten neben den Bayern ran. Von den jüngsten 25 Pflichtspielen gewann das Team von Pep Guardiola irre 24 (!) Partien, lediglich im Derby mit United mussten sich die Citizens 0:2 geschlagen geben.

Der ehemalige Coach der Bayern hat aus City eine fast unschlagbare Fußballmaschine geformt, die nach dem lockeren Weiterkommen in der vorherigen Runde gegen Borussia Mönchengladbach nun die zweite Borussia im Visier hat. Chancenlos ist der BVB freilich nicht, geht aber dennoch als klarer Außenseiter in die Spiele.

Ramos und Salah sehen sich wieder

Das letzte Aufeinandertreffen von Real Madrid und dem FC Liverpool ist knapp drei Jahre her: Im Champions-League-Finale von 2018 patzte Keeper Loris Karius doppelt böse, Sergio Ramos verletzte Mo Salah früh in der Partie und am Ende stemmten die Madrilenen ihren bislang letzten Henkelpott in den Himmel.

Auch in diesem Duell ist der Blick auf die aktuellen Formkurven. Real ist Dritter in La Liga, Liverpool Sechster der Premier League - wohl kein Gradmesser für das, was auf die Klubs zukommt. Diese sind, genau wie ihre Coaches Zinedine Zidane und Klopp, für große Spiele auf großen Bühnen gemacht.

Tuchel-Team trifft auf Favoritenschreck

Porto gegen Chelsea ist auf den ersten Blick das unscheinbarste Spiel in der Verlosung. Doch trifft der größte Underdog des Viertelfinals, der in der Gruppenphase Manchester City ein Unentschieden abtrotzte und im Achtelfinale Juve mit einem Kraftakt spektakulär aus dem Wettbewerb kegelte, auf einen der momentan spannendsten Klubs Europas.

Seit der Amtsübernahme von Thomas Tuchel sind die "Blues" in 13 Spielen ungeschlagen und haben in dieser Zeit erst zwei Gegentreffer kassiert. Die Londoner sind auf dem besten Weg, sich wieder als absolute Spitzenmannschaft zu etablieren.

Dass sich Terzic' Wunsch nach vier deutschen Coaches im Halbfinale erfüllt, ist also gar nicht so utopisch. Dass uns herausragende Spiele ins Haus stehen, ist allerdings wesentlich sicherer.

