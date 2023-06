Ende August steht die Auslosung zur Gruppenphase der Champions League 2023/2024 an.

Am 31. August kommt es nun voraussichtlich im UEFA-Hauptquartier in Nyon zur Auslosung der Gruppenphase-Begegnungen in der Königsklasse. Das Ziel der Mannschaften ist das Finale, welches am 1. Juni 2024 im Wembley-Stadion ausgetragen wird.

Champions League: Welche deutschen Teams sind für die Gruppenphase qualifiziert?

Neben dem FC Bayern München und Borussia Dortmund haben es auch RB Leipzig sowie Debütant 1. FC Union Berlin geschafft, sich für die Königsklasse zu qualifizieren.

Champions League: Welche Teams sind für die Gruppenphase qualifiziert?

Bislang sind 26 Teams schon für die Gruppenphase qualifiziert und verteilen sich auf vier Lostöpfe. In Lostopf eins befinden sich neben den Gewinnern der Champions und Europa League auch die Meister der Top-5-Ligen sowie der Meister aus Portugal. Die Einordnung der anderen Teams erfolgt wie immer auf Basis des UEFA Klub-Effizienten. Die sechs noch verfügbaren Plätze werden in der Qualifikation ausgespielt. Russische Teams sind aufgrund des Angriffskrieges auf die Ukraine weiterhin vom Wettbewerb ausgeschlossen.

Diese Teams stehen schon fest:

Topf 1: SSC Neapel, FC Barcelona, Manchester City, Paris Saint-Germain, FC Bayern München, Benfica Lissabon, FC Sevilla, Feyenoord Rotterdam

Topf 2: Inter Mailand, Borussia Dortmund, Atletico Madrid, Real Madrid, Manchester United, RB Leipzig, FC Porto, FC Arsenal

Topf 3: Shakhtar Donzek, RB Salzburg, Roter Stern Belgrad, AC Mailand, Lazio Rom

Topf 3 oder 4: Celtic Glasgow, Newcastle United, Real Sociedad San Sebastian

Topf 4: 1. FC Union Berlin, RC Lens

Champions League: Wann ist die Auslosung für die Gruppenphase?

Ausgelost wird die Gruppenphase der Champions League am 31. August um 18 Uhr.

Champions League: Wie läuft die Auslosung für die Gruppenphase ab?

Aus den vier Töpfen werden durch das Zufallsprinzip acht verschiedene Gruppen ausgelost. Dabei dürfen Mannschaften aus dem gleichen Land nicht in der gleichen Gruppe landen. Teams aus einem Topf können nicht gegeneinander antreten.

Wer sind die möglichen Gegner des FC Bayern München?

Der FC Bayern kann es möglicherweise mit Hammerlos Real Madrid zu tun bekommen. Ebenfalls wie die Madrilenen in Lostopf zwei lauern die Schwergewichte Manchester United, Atletico Madrid und der FC Arsenal - alles mögliche Gegner des Rekordmeisters. Mit AC Mailand, die es in der Saison 2022/23 bis in das Halbfinale der Champions League geschafft haben, erwartet die Bayern auch aus Lostopf drei ein schweres Los.

Auf wen könnte Borussia Dortmund treffen?

Zwar entgeht der BVB in der Gruppenphase ein Duell mit Real Madrid, allerdings können die Dortmunder Schwergewichte wie Triple-Sieger Manchester City, FC Barcelona, SSC Neapel oder Paris Saint-Germain treffen. Auch Europa-League-Sieger FC Sevilla könnte dem BVB zugelost werden. Genau wie Bayern könnte unter anderem auch ein Duell mit AC Mailand warten.

Wo kann ich die Auslosung für die Gruppenphase der Champions League live im TV sehen?

Die Auslosung wird ab 18 Uhr live bei Sky Sport News HD übertragen.

Champions League: Wo gibt es einen Livestream zur Gruppenphasen-Auslosung?

Die Auslosung ist im Livestream bei SkyGo und bei DAZN zu sehen.

Wo gibt es einen Liveticker zur Auslosung der Champions-League-Gruppenphase?

Die Auslosung könnt ihr live bei ran.de verfolgen.

Wann findet die Gruppenphase der Champions League statt?

Die ersten Partien der Gruppenphase werden am 19. bzw. am 20. September gespielt.

Wo findet das Champions-League-Finale 2024 statt?

Manchester City kürte sich jüngst in Istanbul im Atatürk Stadion zum Champions-League-Sieger 2023. Citys Nachfolger wird in London bestimmt. Am 1. Juni 2024 steigt das große Finale im Wembley-Stadion.