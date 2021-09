Köln (SID) - Der dänische Fußball-Nationalspieler Martin Braithwaite (30) vom spanischen Spitzenklub FC Barcelona muss sich einer Operation am linken Knie unterziehen. Dies gab Barca am Montagnachmittag bekannt. Damit steht der Angreifer bis auf Weiteres nicht zur Verfügung und kann gegen Bayern München am Dienstag (21.00 Uhr/Amazon) in der Champions League im Estadio Camp Nou nicht spielen.