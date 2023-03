Mit deutlichen Worten hat Emre Can von Borussia Dortmund nach der 0:2-Niederlage beim FC Chelsea und dem Ausscheiden aus der Champions League Schiedsrichter Danny Makkelie aus den Niederlanden kritisiert.

"Der Schiri war schuld", sagte Can nach dem Spiel bei "Prime Video". Der 29-Jährige regte sich über das Tor zum 2:0 auf. Kai Havertz hatte einen Elfmeter zunächst an den Pfosten geschossen, Makkelie ließ nach Rücksprache mit dem VAR den Strafstoß aber wiederholen, weil sowohl BVB- wie auch Chelsea-Spieler zu früh in den Strafraum gelaufen waren.

"Wie kann man in so einer Situation einen zweiten Elfmeter geben? Wie geht das? Ich verstehe das nicht", schimpfte Can: "Es ist mir scheißegal, wer da reingelaufen ist. Er trifft den Pfosten, fertig aus."

Emre Can: Der Schiedsrichter war "das ganze Spiel arrogant"

Der Schiedsrichter sei "schon das ganze Spiel arrogant gewesen", ärgerte sich Can weiter: "Ich finde, wir haben trotzdem ein ordentliches Spiel heute gemacht. Ich bin stolz, ein Teil dieser Mannschaft zu sein. Wir müssen uns nicht schämen. Wir haben unverdient, auch wegen dem Schiedsrichter, verloren."

Ähnlich deutlich wurde Matthias Sammer, der für "Prime Video" als Experte im Einsatz war. Chelsea habe zwar in zwei Spielen verdient gewonnen, stellte der BVB-Berater fest.

Matthias Sammer: "Ein handfester Skandal"

"Aber der Elfmeter plus die Wiederholung, das ist ein handfester Skandal", erklärte der Europameister von 1996: "Und in der Konstellation ist das nicht das erste Mal, dass das dem BVB passiert."

Sammer verwies auf das Champions-League-Aus 2021 gegen Manchester City, als die Dortmunder ebenfalls mit Schiedsrichterentscheidungen gehadert hatten.

Für die Regelauslegung bei der Wiederholung des Elfmeters zeigte Sammer kein Verständnis. In solchen Situationen sei Persönlichkeit gefragt, sagte er: "Und Makkelie ist ein sehr, sehr arroganter Mensch."