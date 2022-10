München/Dortmund – Es ist ein Tanz auf der Rasierklinge. Immer.

Hart an der Grenze ist es auch, oft knapp drüber, und doch extrem wichtig, nicht selten sogar spielentscheidend.

Denn aggressive Leader sind das Herz einer Mannschaft.

Sie geben den Takt vor, denken, lenken, dirigieren, treiben an und den Puls des eigenen Spiels hoch. Und provozieren auch manchmal. Polarisieren.

Die Mischung aus Arroganz und Selbstbewusstsein, gepaart mit kämpferischer Konsequenz in Zweikämpfen und ausgeprägtem Siegeswillen, soll und kann eine Mannschaft mitreißen, kann den Unterschied machen in engen Spielen.

Wie bei Jude Bellingham.

Der 19-Jährige fühlt sich bei Borussia Dortmund in dieser Rolle immer wohler. Und er füllt sie immer besser aus, er ist der Chef im Mittelfeld, der X-Faktor im BVB-Spiel. Auch am vierten Spieltag der Champions League gegen den FC Sevilla.

Zumindest teilweise.

Jude Bellingham: Intensität und Qualität

Bellingham brachte vor allem in der ersten Halbzeit Intensität und Qualität in das Spiel, war omnipräsent, immer in Bewegung, zog die Fäden, schmiss sich in die Zweikämpfe, agierte aggressiv, war an nahezu jeder Offensivaktion beteiligt und belohnte sich selbst mit dem 1:1 (35.), das er auch noch selbst einleitete. Es war sein vierter Treffer im vierten Gruppenspiel. Der Junge ist seit Wochen in absoluter Topform.

Doch es ist ja ein Ritt auf der Rasierklinge.

Weshalb er sich in der Halbzeit auch Kritik gefallen lassen musste für seine Körpersprache. Denn er meckerte oft mit seinen Mitspielern, wirkte verärgert, winkte ab.

Und war in diesen Momenten so gar nicht der Anführer, der er in seinem Selbstverständnis sein will und dank der Beförderung von Trainer Edin Terzic zum dritten Kapitän auch eigentlich ist.

Nimmt er sich zu viel raus?

Matthias Sammer: "Die Mannschaft muss das regulieren"

"Wenn eine Mannschaft den nächsten Schritt gehen will, muss man ihm seine Stärken vermitteln, dass es super ist, wie er das Tor macht, aber dass es keinen Sinn macht, für ihn nicht, für die Mannschaft nicht", sagte Matthias Sammer bei "Amazon Prime Video" zu den Meckereien. Bellingham wolle er aber gar keinen Vorwurf machen, so Sammer: "Sondern der Mannschaft, denn sie muss das regulieren."

Nach dem unter dem Strich zu schwachen Auftritt gegen verunsicherte Spanier und dem Spiegelbild einer Saison, in der der BVB noch seinen Weg sucht, legte Mats Hummels nach dem Spiel den Finger in die Wunde, kritisierte seine Mitspieler, dass man nicht genug Spielintelligenz zeige. "Fußball ist eigentlich ein einfaches Spiel und wir machen es immer kompliziert."

Es müsse aus manchen Köpfen raus, dass Fußball nicht sexy sein müsse, sondern dass ein Spieler immer das Richtige mache und nicht immer das Besondere, so Hummels.

Mats Hummels: "Wir alle lieben ihn"

Bellingham hingegen nahm er in Schutz. Er sorgt für das Besondere, oft aber auch für das Richtige. Weshalb man ihm das Falsche gerne verzeiht.

"Jude will immer gewinnen, in jedem Spiel, in jedem Training. Er Investiert extrem viel. Wir allen lieben ihn. Dass er mit 19 Jahren gewisse Energien, die er hat und die ich auch gerne noch hätte, kanalisieren muss, das ist völlig normal", sagte Hummels.

Bellingham dürfe auch mal meckern und falsche Entscheidungen treffen, wenn er jede Minute versuche zu gewinnen und für die Mannschaft investiere, so Hummels. Wichtig sei, dass er investiere, betonte der BVB-Abwehrspieler. "Ich habe lieber ihn, dass er fünf Mal meckert und so spielt, als jemanden, der schweigt und weniger Gas gibt."

Bellingham eckt schon länger an, mit seiner direkten Art, mit der er Dinge offen anspricht. Nicht nur auf dem Platz. Wie zum Beispiel nach dem Bayern-Spiel im Dezember 2021, als er über Felix Zwayer als einen Schiedsrichter schimpfte, "der schon mal Spiele verschoben hat". Nicht die einzige Aktion, die für Wirbel sorgte. Als Anführer passiert das halt schon mal.

Für ihn ist es schließlich ein Tanz auf der Rasierklinge. Immer.

Andreas Reiners

