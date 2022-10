München - In der zurückliegenden Saison hatte Borussia Dortmund bereits am fünften Spieltag keine Chance mehr, in der Champions League das Achtelfinale zu erreichen. In diesem Jahr ist alles anders.

Am Abend empfangen die Schwarz-Gelben den FC Sevilla (ab 21 Uhr im Liveticker). Läuft alles nach Plan, könnte sogar bereits der Einzug in das Achtelfinale bejubelt werden – und das zwei Spieltage vor dem Ende der Gruppenphase.

BVB kann das Achtelfinale erreichen

Damit sich der BVB für die Runde der besten 16 Teams qualifiziert, müssen genau zwei Voraussetzungen erfüllt sein. Das Team von Edin Terzic muss nach dem 4:1-Sieg in der vergangenen Woche auch das zweite Spiel gegen die Spanier gewinnen.

Außerdem muss der Spitzenreiter der Gruppe C, Manchester City, im Duell mit dem FC Kopenhagen mindestens ein Unentschieden erreichen.

Gelingt dies, sind der englische Meister und der BVB nicht mehr von den ersten beiden Plätzen zu verdrängen.

