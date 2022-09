Manchester/München - Beim Champions-League-Spiel von Borussia Dortmund bei Manchester City (ab 21:00 Uhr im Liveticker) kommt es für den BVB zu einem Wiedersehen mit Ex-Borusse Erling Haaland. Der Norweger war im Sommer vom Revierklub zu City gewechselt und trifft nun in der Königsklasse auf seine alte Liebe.

Edin Terzic, Haalands ehemaliger Trainer bei der Borussia, weiß, welche Gefahr von seinem Ex-Schützling ausgeht: "Manchester City ist durch Erling Haaland noch einmal besser und gefährlicher geworden." Allerdings verfüge Manchester auch sonst über eine enorme Qualität: "City ist in der Lage, gegen jeden Gegner auf der Welt vier oder fünf Tore zu schießen."

BVB-Kapitän Marco Reus nennt das Champions-League-Wiedersehen am Mittwochabend (ab 21:00 Uhr im Liveticker) im Etihad Stadium "ein echtes Brett. Wir freuen uns darauf, wie auch auf Erling."

Borussia Dortmund: Vor Wiedersehen mit Haaland - Wechsel-Thema war "Belastung in der Kabine"

Doch der BVB hat inzwischen erkannt, dass ihm der Stürmer in der vergangenen Saison über den Kopf gewachsen war. "So gern wir Erling immer hatten und haben, und so erfolgreich er bei uns auch war – am Ende wurde das Thema auch zu einer gewissen Belastung in der Kabine, im Klub und im Umfeld", sagte Sportdirektor Sebastian Kehl der "Sport Bild". Der Hype überlagerte alles. "Sportlich hätten wir ihn gerne noch bei uns. Keine Frage."

Warum auch nicht? Wer Haalands Instagram-Profil checkt, sieht nicht viel Varianz derzeit: Jubel über einen Doppelpack, Jubel über einen Hattrick, Werbung, Jubel über einen Hattrick. Der 22-Jährige ist bei ManCity und Pep Guardiola exakt so eingeschlagen, wie er schon in Dortmund gespielt hat.

Borussia Dortmund: Wie stoppt der BVB den Super-Stürmer?

Dass der Norweger torgefährlich ist, hat er zur Genüge bewiesen. In Dortmund waren es 62 Tore in 67 Bundesligaspielen, im hellblauen Teil Manchesters führte er sich mit sagenhaften zwölf in acht Pflichtspielen ein. Sie nennen ihn schon "Dämon", den Schrecken der Abwehr.

Eine Eigenschaft, die seinen aktueller Trainer bei Manchester City, Pep Guardiola, zum Schwärmen bringt: "Ich liebe diese neue Routine, über Erling und seine Tore zu sprechen", sagte er zuletzt. "Die Zahlen sprechen für sich. Es ist stets so, dass er da ist, und man hat das Gefühl, dass er immer noch mehr Tore schießen könnte." Als Warnung seines neuen Super-Stürmers an die Konkurrenz führte Guardiola weiter aus "Er ist 22 und kann noch besser werden."

Umso wichtiger wird es für den BVB sein, im Kollektiv gut zu verteidigen, die Schnittstellen abzudecken, Passwege von Kevin De Bruyne oder Ilkay Gündogan, dem anderen Ex-Borussen, zuzulaufen. Denn kommt der Ball zu Haaland, zumal in guter Position, ist es meistens schon zu spät.

Außerdem erwartet den BVB ein Gegner, der am Wochenende regenerieren konnte: Wegen des Todes der Queen wurden alle Premier-League-Spiele am vergangenen Wochenende verschoben.

In der Woche der drei Wiedersehen wird sich der BVB nach dem ernüchternden 0:3 bei RB Leipzig und Marco Rose enorm steigern müssen. Haaland wird machtvoll an den Abwehrketten rütteln - und drei Tage später folgt das Wiedersehen Nummer drei: das mit dem Bundesliga-Rückkehrer Schalke 04 im Revierderby.

