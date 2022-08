München/Dortmund - Mats Hummels von Borussia Dortmund wünscht sich bei der Auslosung der Champions-League-Gruppenphase große Namen. "Ich hoffe auf eine schwere Gruppe, deshalb spielen wir Champions League", sagte der Innenverteidiger in Frankfurt vor der Ziehung am Donnerstag in Nyon: "Von mir aus kann da aus jedem Topf der schwierigste Gegner kommen. Das sind dann geile Lose und großartige Spiele."

Nur Topf 3: BVB droht schwere Gruppe

Der Vize-Meister Dortmund ist bei der Auslosung nur in Topf drei gesetzt. Damit hat Hummels "gar keine Probleme". Der Borussia droht eine Gruppe mit dem Titelverteidiger Real Madrid und dem FC Liverpool mit dem früheren BVB-Coach Jürgen Klopp.

Die Niederlage gegen Werder Bremen (2:3) in der Bundesliga ärgert Hummels auch ein paar Tage später noch. "Wir haben den perfekten Start mit neun Punkten in der Liga und dem Weiterkommen im Pokal verpasst", sagte der 33-Jährige.

Aber "ich finde, es ist verdient, dass wir mit sechs Punkten nach drei Spielen dastehen". Der BVB müsse jetzt definitiv noch bei der "Leistung draufpacken". Die nächste Chance gibt es am 4. Spieltag der Bundesliga mit einem Auswärtsspiel bei Hertha BSC.

Du willst die wichtigsten Fußball-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.