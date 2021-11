München - Borussia Dortmund will sich die umstrittene Rote Karte gegen Mats Hummels beim 1:3 gegen Ajax Amsterdam in der Champions League nicht gefallen lassen. Das kündigte Sportdirektor Michael Zorc im "kicker" an.

"Wir werden dazu eine deutliche Stellungnahme beim Verband abgeben. Darin werden wir darlegen, dass die TV-Bilder beweisen, dass es keine Rote Karte war, und wir daher der Meinung sind, durch den Platzverweis schon gestraft genug worden zu sein", so Zorc.

VAR überstimmt Schiri nicht

Hummels war nach einer Grätsche in der 29. Minute mit glatt Rot vom Platz geflogen. Obwohl die TV-Bilder zeigten, dass es sich um kein grobes Foul handelte, überstimmt der VAR den Schiedsrichter nicht.

Mit der Stellungnahme will der BVB nun zumindest verhindern, dass Hummels beim wichtigen Spiel gegen den punktgleichen Gruppenzweiten Sporting Lissabon (24. November im Liveticker auf ran.de) gesperrt wird.

Schlechte Chancen für BVB

Die Chancen auf einen Straferlass stehen jedoch schlecht. In den Regularien der Königsklasse heißt es: "Grundsätzlich ist ein des Feldes (...) verwiesener Spieler (...) automatisch für das nächste Spiel (...) gesperrt."

Eine Ausnahme macht die UEFA im Normalfall nur, wenn es sich bei der Bestrafung um eine Verwechslung des Spielers gehandelt hat.

