Dortmund (SID) - Stürmer Steffen Tigges steht bei Borussia Dortmund in der Startelf für das Champions-League-Spiel gegen Ajax Amsterdam am Abend (21.00 Uhr/DAZN). Der 23-Jährige hatte am Samstag im Heimspiel gegen den 1. FC Köln als Joker sein erstes Bundesligator erzielt.

Trainer Marco Rose muss weiter auf den verletzten Erling Haaland verzichten. Der 21-Jährige fällt mit einer Hüftbeugerverletzung aus, die Rückkehr werde noch "einige Wochen dauern", hatte Sportdirektor Michael Zorc am Samstag am Sky-Mikrofon gesagt.