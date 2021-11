Hamburg - Stürmer Sebastien Haller von Ajax Amsterdam will Borussia Dortmund auch im Rückspiel der Champions-League-Gruppenphase ärgern. "Durch die Unterstützung ihrer Fans, aber auch weil sich der BVB sicherlich revanchieren will, wird es für uns deutlich schwerer", sagte der 27-Jährige im Kicker-Interview vor der Partie am Mittwoch (21 Uhr im Liveticker auf ran.de): "Wichtig wird sein, taktisch den Dortmundern Paroli zu bieten und ihnen mit Kontern wehzutun."

Das Hinspiel hatte Ajax vor zwei Wochen überraschend deutlich 4:0 gewonnen, auch der frühere Frankfurter Haller traf. Mit sechs Toren führt er aktuell die Torjägerliste der Königsklasse in dieser Saison an.

Schon im Trikot der Eintracht hatte er sich als treffsicher erwiesen, er verfolgt die Entwicklung seines Ex-Klubs weiterhin. "Ich hatte dort eine wunderschöne Zeit und bin nach wie vor ein großer Fan dieses Vereins", sagte Haller: "Wann immer ich kann, verfolge ich die Spiele der Eintracht."

Du willst die wichtigsten Fußball-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.