München - Zum ersten Mal in der Geschichte qualifizierten sich fünf deutsche Teams für die Gruppenphase der Champions League.

Mit dem FC Bayern München, Borussia Dortmund, RB Leipzig und Eintracht Frankfurt konnten sich vier davon für das Achtelfinale qualifizieren - Bayer Leverkusen schaffte die Qualifikation für die Europa League.

Die nächste Runde in der Königsklasse findet allerdings erst 2023 statt. Im Februar und März werden hier die Viertelfinalisten gesucht.

Champions League: Wann findet die Auslosung für das Achtelfinale statt?

Ausgelost werden die Achtelfinals der Champions League am 7. November um 12 Uhr.

Champions League: Wie läuft die Auslosung für das Achtelfinale ab?

Es gibt zwei Lostöpfe - in dem einen sind die acht Gruppenersten, in dem anderen die Gruppenzweiten. Die Gruppensieger sind gesetzt und spielen zuerst auswärts gegen die Gruppenzweiten.

Champions League: Welche Einschränkungen gibt es bei der Auslosung?

Im Achtelfinale dürfen noch keine Teams aus dem selben Verband gegeneinander spielen - heißt: ein deutsches Duell ist im Achtelfinale nicht möglich. Zudem sind Duelle aus der Gruppenphase nicht möglich.

Wie sehen die Lostöpfe für das Achtelfinale der Champions League aus?

Als Gruppensieger fürs Achtelfinale in Topf 1 qualifiziert: FC Bayern München, Real Madrid, FC Chelsea, Manchester City, SSC Neapel, FC Porto, Tottenham Hotspur, Benfica Lissabon

Als Gruppensieger fürs Achtelfinale in Topf 2 qualifiziert: Inter Mailand, Borussia Dortmund, FC Liverpool, Club Brügge, Eintracht Frankfurt, FC Liverpool, Paris Saint-Germain, RB Leipzig

Wo wird die Auslosung für das Achtelfinale der Champions League im TV übertragen?

Die Auslosung wird ab 12 Uhr live bei Sky Sport News HD übertragen.

Champions League: Wo gibt es einen Livestream zur Achtelfinal-Auslosung?

Die Auslosung ist im Livestream bei SkyGo und bei DAZN zu sehen.

Wo gibt es einen Liveticker zur Auslosung der Champions-League-Achtelfinals?

Die Auslosung könnt ihr live bei ran.de verfolgen.

Wann findet das Achtelfinale der Champions League statt?

Die Hinspiele im Achtelfinale finden am 14./15. und 21./22. Februar statt. Die Rückspiele werden am 7./8. und 14./15. März 2023 ausgespielt.

Wo findet das Champions-League-Finale 2023 statt?

Real Madrid kürte sich in Paris im Stade de France zum Champions-League-Sieger 2022. Reals Nachfolger wird in Istanbul bestimmt. Am 10. Juni 2023 steigt das große Finale im Atatürk Stadion. Dort sollte bereits 2020 und 2021 das Finale stattfinden - wegen Corona wurde es verschoben.

