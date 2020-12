+++ 12:25 Uhr: Das wars! +++

Damit ist die Auslosungsprozedur beendet. Wir verabschieden uns und wünschen einen guten Start in die Woche.

+++ Spiel 8: Atalanta Bergamo - Real Madrid +++

Die Tormaschine aus Bergamo empfängt den Rekord-Champion!

+++ Spiel 7: FC Sevilla - Borussia Dortmund +++

Geile Reise nach Andalusien für den BVB!

+++ Spiel 6: FC Barcelona - Paris Saint-Germain ++

Schönes Ding!

+++ Spiel 5: FC Porto - Juventus Turin +++

Ronaldo fliegt in die Heimat!

+++ Spiel 4: RB Leipzig - FC Liverpool +++

Kloppo kommt nach Sachsen!

+++ Spiel 3: Atletico Madrid - FC Chelsea +++

Harte Nuss - für beide!

+++ Spiel 2: Lazio Rom - FC Bayern München +++

Die Bayern müssen nach Rom!

+++ 12:14 Uhr: WOW, Hammerlos für die Fohlen! +++

+++ 12:13 Uhr: Los geht's! +++

Spiel 1: Borussia Mönchengladbach - Manchester City

+++ 12:11 Uhr: "Bayern der große Favorit" +++

Für Chapuisat steht fest: Wer den Henkelpott gewinnen will, muss erstmal an den Bayern vorbei.

+++ 12:08 Uhr: Hello, Chappi! +++

Ex-BVB-Star Stephane Chapuisat darf die Lose ziehen. Ein bisschen grau geworden, der Chappi. Aber symphatisch wie eh und je.

+++ 12:06 Uhr: Erklärung des Prozedere +++

UEFA-Chief Giorgio Marchetti verkündet die Regeln für die Auslosung. Nix Neues dabei. Keine nationalen Duelle im Achtelfinale, keine Duelle von Teams, die bereits in der Gruppenphase gegeneinander gespielt haben. Und die Teams aus Lostopf 1 spielen zuerst auswärts.

+++ 12:03 Uhr: Vorstellung der 16 Achtelfinalisten +++

Die 16 verbliebenen Teams werden mit via Highlight-Schnitt ihrer besten Tore aus der Gruppenphase gewürdigt.

+++ 12:01 Uhr: Gerard Houllier gestorben +++

Eine traurige Nachricht hat uns eben erreicht. Gerard Houllier, ehemaliger Erfolgs-Trainer des FC Liverpool. ist im Alter von 73 Jahren gestorben. Ruhe in Frieden, Gerard!

+++ 12:00 Uhr: Es ist angerichtet +++

Gleich geht's los, Freunde! Also wir sind heiß, Ihr sicher auch.

+++ 11:39 Uhr: Alle 16 Achtelfinal-Teilnehmer im Überblick +++

Es kann bereits im Achtelfinale die ersten Kracher-Partien geben. Beispiel gefällig? Bayern München gegen den FC Barcelona. Ok, Barca ist nicht mehr Barca, aber der Name ist halt immer noch geil. Die beiden Lostöpfe im Überblick:

Lostopf 1: FC Bayern München, Borussia Dortmund, Real Madrid, Manchester City, FC Liverpool, FC Chelsea, Juventus Turin, Paris Saint-Germain

Lostopf 2: RB Leipzig, Borussia Mönchengladbach, Atlético Madrid, FC Porto, Atalanta Bergamo, FC Sevilla, Lazio Rom, FC Barcelona

+++ 11:00 Uhr: Achtelfinal-Auslosung der Champions League: Ab 12 Uhr im Liveticker +++

Hallo und herzlich willkommen zu unserem Liveticker. Heute werden im schweizerischen Nyon die Achtelfinalpaarungen ausgelost. Mit dem FC Bayern, Borussia Dortmund, Borussia Mönchengladbach und RB Leipzig sind vier deutsche Teams dabei. Wir berichten die Ergebnisse der Ziehung live im Ticker.

Champions League: Auslosung des Achtelfinals - alle Infos

München – Es wird wieder spannend in der Champions League! Heute lost die UEFA die Paarungen für das Achtelfinale aus. Beginn der Auslosung ist um 12:00 Uhr. Wir verraten euch, wo ihr die Auslosung aus Nyon live im TV und Online-Stream verfolgen könnt.

Erstmals seit sechs Jahren stehen alle vier deutschen Vereine um den FC Bayern München, Borussia Dortmund, Borussia Mönchengladbach und RB Leipzig im Achtelfinale der Champions League.

Im Achtelfinale werden die Hinspiele am 16. und 17. sowie am 23. und 24. Februar ausgetragen. An allen vier Spieltagen werden jeweils zwei Begegnungen stattfinden. Die Rückspiele im Achtelfinale erfolgen am 09. und 10. sowie am 16. und 17. März.

Zu den weiteren Terminen:

Viertelfinale: 6./7. und 13./14. April

Halbfinale: 27./28. April und 4./5. Mai

Finale: 29. Mai in Istanbul

Champions League: Auslosung des Achtelfinales live im TV

Wie gewohnt gibt es die Auslosung des Achtelfinales der Champions League live im Free-TV zu sehen. Ab 12:00 Uhr berichtet das Eurosport 1 live. Bei Sky Sport News HD beginnt die Übertragung bereits um 11:30 Uhr.

Champions League: Auslosung des Achtelfinales im Livestream

Der europäische Fußballdachverband UEFA bietet einen kostenlosen Livestream zur Champions-League-Auslosung an. Zudem überträgt auch der Streamingdienst-Anbieter DAZN die Auslosung live. Dieses Angebot ist allerdings kostenpflichtig. Allerdings gibt es dort die Option auf einen Gratismonat (WERBELINK)

Liveticker zur Auslosung des Achtelfinales der Champions League

Mit unserem Liveticker sind wir natürlich von Beginn an mit dabei. Alle gezogen Paarungen sind dann ebenso in Echtzeit abrufbar, wie alles Wissenswerte, Daten und Fakten rund um die Auslosung.

