Die Spannung steigt! Am Freitagmittag um 12:00 Uhr steht im UEFA-Hauptquartier in Nyon die Auslosung der Viertelfinal-Begegnungen in der Champions League auf dem Programm.

Mit dem FC Bayern München ist noch ein deutsches Team mit im Lostopf dabei. Neben dem deutschen Rekordmeister hoffen noch sieben weitere Vereine auf ein möglichst machbares Los: Real Madrid, Manchester City, der FC Chelsea, Inter Mailand, AC Mailand, die SSC Neapel und Benfica Lissabon.

Bei ran könnt ihr die Auslosung der Viertelfinal-Begegnungen am Freitag ab 12:00 Uhr im Liveticker verfolgen.

+++ Update, 17. März 2023, 11:45 Uhr: Italien noch mit drei Teams vertreten +++

Im Viertelfinale sind noch drei Teams aus Italien dabei (Inter Mailand, AC Mailand, SSC Neapel), zwei aus England (Manchester City, FC Chelsea), mit Real Madrid der spanische Titelverteidiger sowie mit dem FC Bayern München der deutsche Rekordmeister.

Die große Überraschung ist der portugiesische Topklub Benfica Lissabon um den deutschen Trainer Roger Schmidt. Bereits in der Gruppenphase überraschte Benfica, ließ Paris St. Germain und Juventus Turin hinter sich.

+++ Update, 17. März 2023, 11:15 Uhr: Auch das Halbfinale wird heute ausgelost +++

Neben den vier Viertelfinal-Paarungen werden heute in Nyon auch gleich noch die beiden Halbfinal-Paarungen ausgelost.

Zudem entscheidet sich auch schon am heutigen Freitag, welche Mannschaft in einem möglichen Finale offiziell Heimrecht haben wird. Das Endspiel findet am 10. Juni 2023 im Atatürk-Olympiastadion von Istanbul statt.

+++ Update, 17. März 2023, 10:15 Uhr: Auslosung am Freitagmittag +++

Ab 12:00 Uhr beginnt am Freitag in der UEFA-Zentrale in Nyon die Auslosung der Paarungen für das Viertelfinale der Champions League. Ausgetragen werden die Viertelfinalpartien erst im April. Am 11. und 12. April finden die Hinspiele statt, am 18. und 19. April gibt es die Viertelfinal-Rückspiele.