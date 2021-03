München - Die Viertelfinalpaarungen der Champions League wurden ausgelost. Der FC Bayern trifft auf PSG, Borussia Dortmund bekommt mit Manchester City ein Hammerlos.

Alle Paarungen im Überblick:

Manchester City - Borussia Dortmund

FC Porto - FC Chelsea

FC Bayern München - Paris Saint-Germain

Real Madrid - FC Liverpool

Die erstgenannten Teams spielen im Hinspiel zunächst zuhause.

Im Halbfinale wird der Gewinner des Duells der Bayern gegen PSG auf den Sieger der Partie Manchester City gegen Dortmund treffen, es könnte unter Umständen also zu einem deutsch-deutschen Duell im Semifinale kommen. Im anderen Halbfinale duellieren sich Real oder Liverpool mit Porto oder Chelsea.

Die Viertelfinal-Hinspiele finden am 6. und 7. April statt, die Rückspiele werden eine Woche darauf am 13. und 14. April ausgetragen. Das Halbfinale steigt am 27./28. April (Hinspiele) und 4./5. Mai (Rückspiele), der Sieger wird im Finale am 29. Mai im Atatürk-Olympiastadion in Istanbul gekürt.

