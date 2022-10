München - Als ob die Situation für Robert Lewandowski mit dem FC Barcelona in der Champions League nicht schon schwer genug wäre, wird er nun auch noch von einem ehemaligen Teamkollegen geärgert.

Leon Goretzka, mit dem Lewandowski 2020 noch die Königsklasse für den FC Bayern München gewonnen hatte, stichelte vor dem Duell in der Gruppenphase am Mittwoch (ab 21 Uhr im ran-Liveticker) gegen seinen Ex-Kollegen.

Goretzka: "Wir können keine Rücksicht nehmen"

"Lewy ist bei Bayern schon sehr verwöhnt gewesen, immer mindestens im Achtelfinale zu stehen und weiterzukommen. Aber jetzt können wir darauf keine Rücksicht mehr nehmen", sagte Goretzka nach dem 2:0-Sieg bei der TSG Hoffenheim mit Blick auf den 5. Spieltag der Gruppenphase in der Champions League.

Hintergrund: Die Bayern, die auch in dieser Saison wieder vorzeitig in der Runde der letzten 16 stehen, könnten über Barcas Schicksal in der Königsklasse mitentscheiden. Gewinnen sie im Camp Nou, haben die Katalanen keine Chance mehr aufs Weiterkommen.

Barca raus, wenn Inter gewinnt

Gut möglich aber, dass es auf dieses Spiel gar nicht mehr ankommt. Sollte nämlich Inter Mailand im frühen Spiel der Gruppe ab 18:45 Uhr zu Hause schon gegen Schlusslicht Viktoria Pilsen gewinnen, hätte Barcelona sowieso keine Chance mehr, das Achtelfinale zu erreichen.

Dass Lewandowski in der K.o.-Phase der Champions League nur Zuschauer war, ist ihm zuletzt vor elf Jahren passiert. Damals, 2011, spielte er noch für Borussia Dortmund.

Du willst die wichtigsten Fußball-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Notifications für Live-Events. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.