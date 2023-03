Nyon (SID) - Hammerlos für Bayern München in der Champions League: Der deutsche Fußball-Rekordmeister trifft im Viertelfinale der Königsklasse auf Mitfavorit Manchester City um Tormaschine Erling Haaland. Sollte sich die Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann in der Runde der letzten Acht durchsetzen, wäre im Halbfinale der Sieger des Duells zwischen Titelverteidiger Real Madrid und Dortmund-Bezwinger FC Chelsea der Gegner.

Für die Bayern kommt es am 11./12. April und 18./19. April damit auch zum Wiedersehen mit ihrem ehemaligen Coach Pep Guardiola, der bei City auf der Bank sitzt. Manchester hatte Leipzig im Achtelfinale nach einem 1:1 im Hinspiel mit fünf Haaland-Toren 7:0 abgeschossen. Das Halbfinale ist für 9./10. Mai und 16./17. Mai terminiert, das Endspiel steigt am 10. Juni in Istanbul.

In den weiteren Partien des Viertelfinales trifft die SSC Neapel, der Eintracht Frankfurt ausgeschaltet hatte, auf die AC Mailand. Stadtrivale Inter bekommt es mit Benfica Lissabon mit Trainer Roger Schmidt zu tun. Die jeweiligen Sieger treffen im Halbfinale aufeinander.

Die Bayern haben bislang alle acht Saisonspiele in der Champions League gewonnen und stehen zum 21. Mal im Viertelfinale. In der vergangenen Saison scheiterten sie dort an Außenseiter FC Villarreal aus Spanien.