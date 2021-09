München - Vor 25.000 Zuschauern im Signal Iduna Park sicherte sich Borussia Dortmund mit einem 1:0-Erfolg gegen Sporting Lissabon den zweiten Sieg im zweiten Champions-League-Spiel. Neuverpflichtung Donyell Malen traf in der 37. Minute und avancierte zum Matchwinner.

Die Dortmunder, die ohne Stürmerstar Erling Haaland auskommen mussten, kontrollierten die Partie über weite Strecken.

Trainer Marco Rose musste bereits früh reagieren, Mittelfeldmann Mahmoud Dahoud zog sich in der dritten Minute eine Knieverletzung zu, für ihn kam Julian Brandt. Neuverpflichtung Donyell Malen sorgte mit einem Pfostenschuss für den ersten Aufseher des Abends, stand allerdings im Abseits.

Marco Reus hatte nach einem Schnitzer von Sebastian Coates die erste reguläre Torchance der Partie. In der 37. Minute traf Neuzugang Donyell Malen mit einem trockenen Flachschuss aus halbrechter Position ins lange Eck. Jude Bellingham bediente den Niederländer mit einem butterweichen Steilpass.

Sporting ungefährlich

Gleich zu Beginn der zweiten Halbzeit setzte Marcos Reus das nächste Ausrufezeichen. Der Kapitän schoss den Ball in die Maschen, war allerdings etwas zu früh gestartet und der Unparteiische entschied auf Abseits. Dortmund erarbeitete sich weiter zahlreiche Chancen und ließ defensiv nicht viel anbrennen. Sporting kam nur auf einen Torschuss, der BVB auf drei.

In der 73. Minute nickte Donyell Malen eine Flanke in den Sporting-Kasten, stand aber erneut im Abseits. Auf BVB-Seite pfiff der Schiedsrichter insgesamt sieben Mal Abseits.

Der BVB bleibt damit in der Gruppe C ungeschlagen und trifft am nächsten Spieltag auf Ajax Amsterdam, die nach einem Sieg gegen Besiktas Istanbul ebenfalls sechs Punkte auf dem Konto haben.

