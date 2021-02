Aktuell dürfen Menschen aus Gebieten, in denen eine Mutation des Coronavirus verbreitet ist, nicht in die Bundesrepublik Deutschland einreisen. Das betrifft nicht nur RB Leipzig, die in der Champions League den FC Liverpool empfangen, sondern auch Borussia Mönchengladbach. Für die Partie gegen Manchester City sieht sich die Borussia offenbar nach Spielort-Alternativen um.