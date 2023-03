UPDATE, 29. März, 22:55: FC Bayern Frauen scheiden nach Pleite bei Arsenal aus der Champions League aus

Schluss im Emirates Stadium, der Arsenal WFC bezwingt den FC Bayern München mit 2:0 und erreicht damit das Halbfinale der Women's Champions League. Auch im zweiten Durchgang blieben die Gunners das gefährlichere Team, gleichwohl kamen sie zu deutlich weniger Chancen als zuvor. Auf der Gegenseite erwachten die Münchnerinnen erst in der Schlussphase.Hier schaufelten sie einen hohen Ball nach dem anderen in den gegnerischen Strafraum, blieben aber über die gesamte Spielzeit harmlos. Über 180 Minuten ziehen die Engländerinnen verdient in die Vorschlussrunde der Königsklasse ein - vor allem heute waren sie das klar bessere Team. Dort wartet nun entweder Paris St.-Germain oder der VfL Wolfsburg. Die Bayern treten am Sonntag in der Bundesliga beim SV Meppen an.

UPDATE, 29. März, 21:50: Women's Champions League - FCB gegen Arsenal zur Halbzeit hinten

Pause in London, der Arsenal WFC führt hochverdient mit 2:0 gegen den FC Bayern München. Nach anfänglich akzeptablem Beginn der Deutschen übernahmen die Gunners die Initiative. Ein Traumtor von Maanum sowie ein Kopfball von Blackstenius brachten sie recht schnell mit zwei Treffern in Front.

In der Folge vergaben die Hausherrinnen eine Vielzahl an Top-Möglichkeiten - insofern können sich die Bayern nicht beschweren und sogar glücklich schätzen, nur 0:2 zurückzuliegen. Im zweiten Durchgang muss da dringend mehr kommen, ansonsten sieht es mit dem Halbfinale der Champions League düster aus. Bis gleich!

UPDATE, 29. März, 20:00: UEFA Women's Champions League - Arsenal vs. Bayern - die Aufstellungen

Arsenal: Zinsberger - Maritz, Williamson, Rafaelle, McCabe - Little, Maanum, Wälti - Pelova, Blackstenius, Foord

FC Bayern: Grohs - Rall, Viggosdottir, Kumagai, Hansen - Zadrazil, Stanway, Kett, Magull, Bühl - Schüller

Während die Männer-Abteilung des FC Bayern München dieser Tage im Chaos versinkt, könnten weder Laune noch Ergebnisse bei den Frauen des FCB kaum besser sein.

Nach einem 1:0-Hinspielsieg gegen den FC Arsenal holten sich die Bayern im Gipfeltreffen der Bundesliga auch die Tabellenführung. Mit 1:0 besiegte der FC Bayern den Dauer-Konkurrenten vom VfL Wolfsburg.

Nun reisen die FCB-Frauen nach London um den Einzug ins Halbfinale der Champions League perfekt zu machen.

So könnt ihr das Spiel Arsenal gegen FC Bayern live mitverfolgen - TV, Ticker, Stream und Highlights

Die FC Bayern Frauen reisen zum Viertelfinal-Rückspiel der UEFA Champions League zu Arsenal London. Anpfiff im großen Emirates Stadium ist um 21 Uhr. Wir zeigen Euch hier im Überblick, wo und wie Ihr die Partie live im TV, Ticker und im Stream verfolgen könnt.

Wird das Spiel Arsenal gegen Bayern im Free-TV übertragen?

Ja, das Spiel der Bayern bei Arsenal wird auf dem neuen TV-Sender DAZN Rise gezeigt. Nutzer von waipu.tv und Samsung.tv können den Kanal empfangen.

Champions League heute live: Kann ich die Partie Arsenal gegen Bayern im Pay-TV sehen, und wo?

Nein, das Spiel des FC Arsenal gegen den FC Bayern wird nur im Free-TV oder im Stream gezeigt.

Werden die Bayern-Frauen gegen Arsenal im Stream gezeigt?

Ja. Der Streaming-Dienst DAZN hat die Rechte an der Champions League der Frauen. Auf der Plattform dann man das Spiel entweder als eigenen Stream oder via DAZN Rise abrufen. Zusätzlich dazu wird es auf dem Youtube-Kanal von DAZN einen frei verfügbaren Livestream geben.

Kann ich das Spiel Arsenal gegen Bayern im Liveticker verfolgen?

Ja, klar! Mit unserem ran.de Liveticker sind wir natürlich von Beginn an mit dabei, wenn im Norden Londons der Ball rollt. Die Aufstellungen, alle Tore, Wechsel und entscheidenden Szenen sind dann ebenso in Echtzeit abrufbar, wie alle Zahlen, Daten und Fakten zum Spiel.

