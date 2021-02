Bundesliga

Die Kandidaten für die Rose-Nachfolge in Gladbach

Trainer Marco Rose verlässt Borussia Mönchengladbach und heuert zur kommenden Saison bei Borussia Dortmund an, Sportdirektor Max Eberl darf sich einen neuen Coach suchen. Bereits in den letzten Wochen kursierten einige Namen in den Medien. ran.de stellt fünf mögliche Nachfolger vor.