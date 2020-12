Bundesliga

Flop 10: Dortmunds höchste Bundesliga-Heimpleiten

Borussia Dortmund hat zuhause mit 1:5 gegen Stuttgart verloren und damit einen internen Negativ-Rekord eingestellt. Erst zwei Mal zuvor verlor der BVB zuhause in der Bundesliga so hoch. ran.de zeigt die zehn höchsten Heimpleiten der Dortmunder in der Bundesliga-Historie.