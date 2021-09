Bergamo/München - Es war eine Schrecksekunde, nicht nur für alle Fans von Atalanta Bergamo, sondern auch für jene der deutschen Nationalmannschaft.

In der 10. Minute der Champions-League-Partie zwischen Atalanta Bergamo und den Young Boys aus Bern verletzte sich Linksaußen Robin Gosens ohne Fremdeinwirkung und musste lange behandelt werden. Der Mann aus Emmerich musste unter Tränen ausgewechselt werden.

Keine schwere Verletzung

Noch am Abend gaben die Bergamaschi Entwarnung in Form von Trainer Gian Piero Gasperini: "Es ist eine Muskelverletzung im Oberschenkel, aber wohl nichts Schlimmes. Wir hoffen, dass wir Robin nach der Länderspielpause zurückhaben", so der Coach von Atalanta auf der Pressekonferenz. "Das ist leider die Gefahr, wenn man so viele Spiele macht wie er."

Damit dürfte der 63-Jährige jedoch auch indirekt bestätigt haben, dass Gosens für die Länderspiele der deutschen Nationalelf am 8. Oktober gegen Rumänien in Hamburg und 11. Oktober gegen Nordmazedonien in Skopje keine Option ist.

Bei seinem Debüt gegen Liechtenstein (2:0) vertraute Bundestrainer Hansi Flick Gosens die linke Abwehrseite an, nun muss der Triple-Sieger 2020 mit dem FC Bayern umplanen. Auf dieser Position stehen mit U21-Europameister David Raum (TSG Hoffenheim) und Philipp Max (PSV Eindhoven) bereits Ersatzleute bereit, auch Thilo Kehrer (Paris St. Germain) kann diese Position einnehmen.

