Köln - Die Fans von Italiens Fußball-Rekordmeister Juventus Turin können trotz der zahlreichen Coronavirus-Erkrankungen in Norditalien zum Champions-League-Achtelfinalhinspiel bei Olympique Lyon am Mittwoch (21.00 Uhr) reisen. Dies gab Juve bekannt.

"Die französischen Behörden und Olympique Lyon haben bestätigt, dass es keinerlei Einschränkungen für anreisende Anhänger von Juventus gibt", schrieb der Klub in einer Mitteilung. Ein Besuch des Spiels im Groupama Stadion sei kein Problem.

283 Infizierte in Italien

Die Anzahl der Infizierten auf dem Apennin ist auf 283 gestiegen, die Anzahl der Neuinfektionen stieg um fast 50 im Vergleich zum Montag an. Das Coronavirus forderte in Italien bereits sieben Todesopfer.

In Italien wurden zahlreichen Sportevents abgesagt, Fußballspiele in der Serie A und in der Europa League werden als "Geisterspiele" ohne Zuschauer ausgetragen.

