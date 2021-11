München - Drei Spiele, drei Siege, 12:0 Tore. Der FC Bayern München fegt bisher furios durch die Gruppenphase der UEFA Champions League.

In Gruppe J gewann der Rekordmeister sowohl beim FC Barcelona als auch gegen Dynamo Kiew und bei Benfica Lissabon. Nun winkt vor dem Rückspiel gegen die Portugiesen (ab 20:30 Uhr im ran-Liveticker) schon die vorzeitige Qualifikation für die K.o.-Phase.

Im vierten Gruppenspiel können die Bayern das Ticket bereits lösen und mit etwas Schützenhilfe sogar auch Platz eins eintüten. ran zeigt, wie der FC Bayern heute Abend das Weiterkommen perfekt macht.

Alles in eigener Hand - auch Unentschieden könnte reichen

Bei einem Sieg im Heimspiel gegen Benfica wäre den Münchnern der Achtelfinaleinzug nicht mehr zu nehmen. Der Vorsprung auf Platz drei würde dann mindestens acht Punkte betragen. Bei noch zwei ausstehenden Spielen und sechs zu vergebenen Punkten wäre den Bayern mindestens Platz zwei sicher.

Aber auch ein Unentschieden gegen Lissabon könnte bereits für das vorzeitige Weiterkommen reichen. Dafür müsste es im Parallelspiel zwischen Dynamo Kiew und dem FC Barcelona aber eine Überraschung geben - die Katalanen müssten diese Partie verlieren.

Auf dieses Szenario werden sich die Bayern wohl nicht verlassen wollen. Besonders Starstürmer Robert Lewandowski wird in seinem 100. Champions-League-Spiel besonders motiviert sein, im vierten Gruppenspiel den vierten Sieg einzufahren.

Schon nach vier Spielen sicher Gruppensieger?

Und es könnte noch besser kommen für den Triple-Sieger von 2020. Sollten die Bayern das Spiel gegen Benfica gewinnen, könnte auch schon der Gruppensieg fix gemacht werden.

Dafür reicht ein Dreier der Münchener aber nicht aus. Im zweiten Gruppenspiel dürfte Barcelona nicht in Kiew gewinnen, dann können die Bayern nicht mehr von Platz eins verdrängt werden.

Weiteren Teams winkt vorzeitiges Weiterkommen

Der FC Bayern ist nicht das einzige Team, das bereits nach dem vierten Spieltag der Gruppenphase für die K.o-Runde planen könnte.

In Gruppe B reicht dem FC Liverpool ebenfalls ein Sieg im Topspiel gegen Atletico Madrid zum Weiterkommen. In Gruppe C, in der auch Borussia Dortmund spielt, kann Ajax Amsterdam das Ticket lösen. Ausgerechnet im Gastspiel beim BVB können die Niederländer mit einem Sieg ihre Teilnahme an der K.o.-Runde klar machen.

Auch der VfL Wolfsburg könnte zum Achtelfinal-Lieferanten werden und dem FC Salzburg zum vorzeitigen Weiterkommen verhelfen. Und auch in Gruppe H wird womöglich früh gefeiert: Juventus Turin steht kurz vor der vorzeitigen Qualifikation für das Achtelfinale - ein Sieg gegen Zenit St. Petersburg würde dafür ausreichen.

