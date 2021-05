München - Eines steht schon jetzt fest: Der Henkelpott wandert wieder auf die Insel, ins Mutterland des Fußballs. Im Champions-League-Finale am 29. Mai spielen mit Manchester City und dem FC Chelsea zwei englische Vereine in Istanbul den Nachfolger von Bayern München aus.

Zum dritten Mal nach 2008 und 2019 ist das größte aller Vereinsspiele eine Angelegenheit zwischen zwei Klubs aus der Premier League. Das "Battle of Britain" wird der Höhepunkt der Saison, die für beide Finalisten bereits unglaubliche Wendungen parat hielt.

City nimmt zum Jahreswechsel Fahrt auf - Chelsea nach Trainerwechsel

Die "Citizens" kamen äußert schwerfällig in die Spielzeit, lagen in der Liga zwischenzeitlich nur auf Rang neun. Kurz vor dem Jahreswechsel begann dann die schier unglaubliche Siegesserie mit wettbewerbsübergreifend 21 Erfolgen am Stück, von den jüngsten 36 Partien gewann die Mannschaft von Pep Guardiola 33. Die Meisterschaft ist nur noch Formsache, als i-Tüpfelchen steht der Klubs erstmals im Endspiel der "Königsklasse".

Für den FC Chelsea erfolgte Ende Januar der Wendepunkt - mit der Entlassung von Klub-Ikone Frank Lampard und der Verpflichtung des erst wenige Wochen zuvor in Paris geschassten Thomas Tuchel. Seither gingen nur zwei von 24 Partien verloren. Den Systemabsturz beim 2:5 gegen Abstiegskandidat West Bromwich Albion nicht mitgerechnet, ließen die "Blues" nur fünf Gegentore zu.

Tuchel setzte sich im FA-Cup durch

Tuchel übernahm die Londoner auf Rang neun, aktuell ist das Team Vierter. Obendrein ist neben der Champions League auch der Triumph im FA-Cup greifbar - dort wartet im Finale das in der Tabelle um einen Platz besser positionierte Leicester City.

Im ältesten Klub-Wettbewerb der Welt hatte es vor zweieinhalb Wochen das erste Duell zwischen Tuchel und Guardiola gegeben, seit beide in England tätig sind. Dank Hakim Ziyechs 1:0 hatte der ehemalige Mainzer und Dortmunder Trainer das bessere Ende für sich. Im Wembley-Stadion entnervten die nahezu perfekt eingestellten "Blues" ihren Gegner, der in 90 Minuten zu keiner ernsthaften Torannäherung kam.

Chelsea ließ Guardiola-Team kaum Luft zum Atmen

Für Guardiola war das mehr als ein Fingerzeig, was auf ihn in Istanbul zukommen dürfte. Wenn das Tuchel-Team ähnlich diszipliniert agiert und dem Gegner kaum Luft zum Atmen geschweige denn Zeit zum Nachdenken bieten wird. Das macht wenig Spaß, wie die "Skyblues" am eigenen Leib erfahren mussten.

Einen kleinen Vorgeschmack wird schon das Aufeinandertreffen in der Liga am Samstag bieten. Auch wenn dann keiner der beiden detailverliebten Trainer mit Blick auf das Wiedersehen drei Wochen später taktisch die Hosen runterlassen wird. Aber Chelsea braucht bei drei Zählern Vorsprung auf West Ham United jeden Punkt. Ansonsten könnte am Ende der Weg zurück in die Champions League nur über den Finaltriumph führen.

DFB-Pokal-Finale 2016 ging ins Elfmeterschießen

City seinerseits würde mit einem Sieg den siebten Meistertitel klarmachen und die Verhältnisse in den direkten Duellen etwas in die eigene Richtung verschieben. Doch über allem steht natürlich dann die Krönung am Bosporus.

In Deutschland wird vor allem das Trainerduell in den Vordergrund rücken. Guardiolas drei Bayern-Jahre endeten mit seinem bislang wichtigsten Sieg über Tuchel. Im DFB-Pokal-Finale 2016 setzten sich die Münchner mit 4:3 im Elfmeterschießen gegen Borussia Dortmund durch.

Legendäres Taktikgeplänkel am Restauranttisch

Ähnlich eng sollte es auch beim erneuten finalen Aufeinandertreffen zugehen. Dafür kennen sich beide einfach zu gut, können sich gegenseitig kaum überraschen.

Denn Guardiola und Tuchel verbindet weit mehr als der Job. Legendär ist ein gemeinsamer Restaurantbesuch in München, bei dem beide mit Streuern, Löffeln und Tassen taktische Lehren ausgetauscht haben - so verrieten sie selbst. Es braucht nicht viel Fantasie, um sich vorzustellen, dass beide Spaß daran hatten wie kleine Kinder beim Auspacken der Weihnachtsgeschenke.

Immense Wertschätzung füreinander

Die Wertschätzung füreinander ist jedenfalls ungebrochen. Der Katalane ließ 2016 wissen: "Ich habe beim Zuschauen bei seinen Mannschaften viel gelernt." Ein Satz, der angesichts seiner Besessenheit einer Adelung gleichkam.

Tuchel verneigte sich damals ebenfalls vor seinem Gegenüber: "Die Spiele gegen Peps Mannschaften sind eine Riesenherausforderung, die Treffen mit ihm eine große Inspiration." Es scheint also, dass die gemeinsamen Erfahrungen sie in ihrer Entwicklung entscheidend vorangebracht haben.

Festschmaus für Fußballfeinschmecker

Demnach müsste sie jeder weitere Vergleich der Perfektion ein Stück näherbringen. Auch wenn die natürlich unerreichbar ist.

Aber eines lässt sich schon jetzt prophezeien: Das Champions-League-Endspiel 2021 wird für Fußball-Feinschmecker ein wahrer Festschmaus werden. Den beiden derzeit größten Taktiktüftlern sei dank.

Marcus Giebel

