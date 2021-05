Münchhen - Als klar war, dass das Finale der Champions League (29. Mai, ab 21 Uhr im Liveticker auf ran.de) nicht wie geplant in Istanbul stattfinden kann, kämpften die beiden Finalisten Manchester City und FC Chelsea darum, das Endspiel der Champions League ins Vereinte Königreich zu verlegen.

Die Europäische Fußball-Union (UEFA) lehnte dies jedoch ab. Es folgte die Verlegung nach Porto und damit die bange Frage, ob das Finale vor Fans stattfinden kann oder nicht.

Finale findet vor Fans statt!

Die gute Nachricht für alle, die es mit den beiden englischen Top-Teams halten und ihre Mannschaft im Stadion anfeuern wollen: 16.500 Tickets werden vergeben, das Estadio do Dragao in der portugiesischen Küstenstadt darf also zu rund einem Drittel gefüllt werden.

Sowohl Manchester City als auch der FC Chelsea erhalten jeweils 6000 Tickets, die sie an ihre Fans verteilen können. 1700 Tickets werden in den freien Verkauf gehen.

Vereine subventionieren Tickets

Scheich Mansour, seines Zeichens Besitzer von Manchester City, will die Flug- und Transferkosten der Fans übernehmen. Ob es sich um eine komplette Kostenübernahme oder eine Subventionierung handelt, ist bisher noch unklar.

Chelsea-Besitzer Roman Abramovich will die Reisekosten der Chelsea-Fans ebenfalls subventionieren. Laut Vereinswebseite sind offizielle Tagestrips für die Fans verfügbar und werden durch den Verein entsprechend unterstützt.

Beide Vereine betonen, sie wollen so vielen Fans wie möglich die Reise ermöglichen, ohne dass diese sich in hohe Unkosten stürzen.

Strenge Reisebestimmungen

Für die Ein- und Ausreise der Fans gelten strenge Bestimmungen. Um ins Stadion zu dürfen, benötigt jeder Fan einen Impfnachweis oder einen negativen PCR-Test, der nicht älter als 72 Stunden sein darf.

Diesen Test benötigen die Fans auch, um überhaupt nach Portugal einreisen zu dürfen. Nach der Rückkehr aus Portugal müssen sich die Fans laut britischem Infektionsgesetz in eine 10-tägige Quarantäne begeben.

Ein Corona-Test am oder vor dem zweiten Tag und am oder nach dem achten Tag der Quarantäne sind verpflichtend, um eine Ansteckung auszuschließen. Durch einen negativen PCR-Test an Tag fünf können britische Bürger mit dem "Test to Release-Schema" die Quarantäne verkürzen.

Bei Quarantäne-Verstößen wird es teuer, denn dann drohen Strafen von bis zu 10.000 britischen Pfund. Die Regeln für Fans aus anderen Ländern richten sich nach den jeweiligen Bestimmungen in deren Heimatländer.

