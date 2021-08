München - Die Qualifikation zur Champions League ist beendet. Nun wird die Gruppenphase ausgelost. Aus deutscher Sicht sind vier Teilnehmer mit dabei und kämpfen um den Titel 2022. Der FC Bayern München, Borussia Dortmund, RB Leipzig und der VfL Wolfsburg wollen ihre bestmöglichste Leistung zeigen.

ran begleitet die Ziehung der Lose im Liveticker:

+++ Update: 19:20 Uhr +++

Tuchel ist Europas Trainer des Jahres

Die UEFA hat Thomas Tuchel zum Trainer der vergangenen Saison ausgezeichnet. Nach seinem Abgang bei Paris Saint-Germain trat Tuchel die Nachfolge von Frank Lampard beim FC Chelsea an und gewann mit den Blues sofort die Champions League.

+++ Update: 19:16 Uhr +++

Damit ist die Auslosung beendet. RB Leipzig hat es am härtesten getroffen. Die Sachsen müssen in Gruppe A gegen ManCity, PSG und Brügge ran. Die Bayern haben eine machbare Gruppe erwischt. Es geht gegen Barca, Benfica und Kiew. Der BVB und Wolfsburg hatten ganz schönes Losglück. Dortmund trifft auf Sporting, Ajax und Besiktas. Wolfsburg bekommt es mit Lille, Sevilla und Salzburg zu tun.

Gleich werden noch die Auszeichnungen zum Spieler und Trainer der vergangenen Saison vorgenommen.

+++ Update: 19:10 Uhr +++

Die Auslosung geht in die letzte Runde. Die Teams aus Topf 4 werden in die Gruppen gelost. Folgende Vereine stehen zur Auswahl: VfL Wolfsburg, AC Mailand, FC Brügge, Malmö FF, Young Boys Bern, Sheriff Tiraspol, Dynamo Kiew, Besiktas Istanbul.

Auslosung von Topf 4:

Gruppe A: Manchester City (England), Paris Saint-Germain (Frankreich), RB Leipzig, Club Brügge (Belgien)

Gruppe B: Atletico Madrid (Spanien), FC Liverpool (England), FC Porto (Portugal), AC Mailand (Italien)

Gruppe C: Sporting Lissabon (Portugal), Borussia Dortmund, Ajax Amsterdam (Niederlande), Besiktas Istanbul (Türkei)

Gruppe D: Inter Mailand (Italien), Real Madrid (Spanien), Schachtar Donezk (Ukraine), Sheriff Tiraspol (Republik Moldau)

Gruppe E: FC Bayern München, FC Barcelona (Spanien), Benfica Lissabon (Portugal), Dynamo Kiew (Ukraine)

Gruppe F: FC Villareal (Spanien), Manchester United (England), Atalanta Bergamo (Italien), Young Boys Bern (Schweiz)

Gruppe G: LOSC Lille (Frankreich), FC Sevilla (Spanien), FC Salzburg (Österreich), VfL Wolfsburg

Gruppe H: FC Chelsea (England), Juventus Turin (Italien), Zenit St. Petersburg (Russland), Malmö FF (Schweden)

+++ Update: 19:04 Uhr +++

Und nun wird der beste Stürmer der vergangenen Champions-League-Saison ausgezeichnet. Der Titel geht an Erling Haaland von Borussia Dortmund.

+++ Update: 18:55 Uhr +++

Weiter geht's mit der Auslosung von Topf 3. Für RB Leipzig wird es nun spannend. Folgende Teams werden zugelost: RB Leipzig, Atalanta Bergamo, FC Porto, Ajax Amsterdam, Benfica Lissabon, Zenit St. Petersburg, FC Salzburg, Schachtjor Donezk.

Auslosung von Topf 3:

Gruppe A: Manchester City (England), Paris Saint-Germain (Frankreich), RB Leipzig

Gruppe B: Atletico Madrid (Spanien), FC Liverpool (England), FC Porto (Portugal)

Gruppe C: Sporting Lissabon (Portugal), Borussia Dortmund, Ajax Amsterdam (Niederlande)

Gruppe D: Inter Mailand (Italien), Real Madrid (Spanien), Schachtar Donezk (Ukraine)

Gruppe E: FC Bayern München, FC Barcelona (Spanien), Benfica Lissabon (Portugal)

Gruppe F: FC Villareal (Spanien), Manchester United (England), Atalanta Bergamo (Italien)

Gruppe G: LOSC Lille (Frankreich), FC Sevilla (Spanien), FC Salzburg (Österreich)

Gruppe H: FC Chelsea (England), Juventus Turin (Italien), Zenit St. Petersburg (Russland)

+++ Update: 18:50 Uhr +++

Es gibt die nächste Auszeichnung. Nun wird der beste Mittelfeldspieler der Königsklassen-Saison 2020/21 gekürt. Wieder wird die Ehre einem Henkelpott-Gewinner zuteil: N'Golo Kante vom FC Chelsea.

+++ Update: 18:45 Uhr +++

Nun ist Lostopf 2 an der Reihe. Es wird ernst für den BVB. Folgende Teams werden nun gelost: Borussia Dortmund, Manchester United, FC Liverpool, Real Madrid, FC Barcelona, FC Sevilla, Juventus Turin, Paris Saint-Germain.

Auslosung von Topf 2:

Gruppe A: Manchester City (England), Paris Saint-Germain (Frankreich)

Gruppe B: Atletico Madrid (Spanien), FC Liverpool (England)

Gruppe C: Sporting Lissabon (Portugal), Borussia Dortmund

Gruppe D: Inter Mailand (Italien), Real Madrid (Spanien)

Gruppe E: FC Bayern München, FC Barcelona (Spanien)

Gruppe F: FC Villareal (Spanien), Manchester United (England)

Gruppe G: LOSC Lille (Frankreich), FC Sevilla (Spanien)

Gruppe H: FC Chelsea (England), Juventus Turin (Italien)

+++ Update: 18:43 Uhr +++

Die Auslosung wird für die nächste Ehrunge unterbrochen. Der beste Verteidiger der vergangenen Champions-League-Saison werden gekürt. Die Auszeichnung geht an Ruben Dias von Manchester City.

+++ Update: 18:40 Uhr +++

Auslosung von Topf 1:

Gruppe A: Manchester City (England)

Gruppe B: Atletico Madrid (Spanien)

Gruppe C: Sporting Lissabon (Portugal)

Gruppe D: Inter Mailand (Italien)

Gruppe E: FC Bayern München

Gruppe F: FC Villareal (Spanien)

Gruppe G: LOSC Lille (Frankreich)

Gruppe H: FC Chelsea (England)

+++ Update: 18:35 Uhr +++

Los geht's mit dem ersten Lostopf. Folgende Teams verteilen sich gleich auf die acht Gruppen: FC Bayern München, FC Chelsea, Manchester City, Atletico Madrid, FC Villarreal, Inter Mailand, Lille OSC, Sporting Lissabon.

+++ Update: 18:30 Uhr +++

Nun beginnt die Auslosung der Gruppenphase.

+++ Update: 18:28 Uhr +++

Nun kürt die UEFA den besten Torhüter der vergangenen Saison in der Königsklasse. Zwischen den Pfosten macht Edouard Mendy von Champions-League-Sieger FC Chelsea das Rennen.

+++ Update: 18:20 Uhr +++

Mit Branislav Ivanovic und Michael Essien betreten zwei Legenden des FC Chelsea die Bühne. Beide gewannen 2012 gemeinsam die Champions League und bezwangen im Endspiel den FC Bayern in der Allianz Arena. Heute losen beide die Gruppenphase der Champions-League-Saison 2021/22 aus.

+++ Update: 18:10 Uhr +++

UEFA-Präsident Alexander Ceferin verleiht zu Beginn des Abends eine besondere Auszeichnung. Die Lebensretter des dänischen Nationalspielers Christian Eriksen, der bei einem EM-Spiel auf dem Platz kollabierte, werden mit dem UEFA President's Award ausgezeichnet.

Unter den Geehrten ist das medizinische Personal, das Eriksen auf dem Platz behandelte und ihn wiederbelebte, aber auch der dänische Kapitän Simon Kjaer. Er kam seinem Mitspieler sofort zur Hilfe, beruhigte seine restlichen Kollegen, organisierte einen Sichtschutz und betreute auch die Lebensgefährtin von Eriksen am Spielfeldrand.

Am Ende der Auszeichnung gibt es Standing Ovations im gesamten Saal. Ein bewegender Moment.

+++ Update: 18:05 Uhr +++

Zu Beginn wird ein Video mit den besten Momenten der vergangenen Champions-League-Saison gezeigt. Das Highlight war natürlich der entscheidende Treffer von Kai Havertz zum Gewinn des Henkelpotts für den FC Chelsea im Finale gegen Manchester City.

+++ Update: 18:00 Uhr +++

Die Veranstaltung in Istanbul beginnt.

+++ Update: 17:55 Uhr +++

Das Finale der anstehenden Champions-League-Saison findet am 28. Mai 2022 in St. Petersburg statt. In Istanbul, wo heute die Auslosung stattfindet, sollten sowohl das Endspiel 2020 als auch 2021 stattfinden. Beide Partien wurden aufgrund der Corona-Pandemie verlegt. Auch 2022 wird das Finale nicht in der Türkei gespielt.

+++ Update: 17:45 Uhr +++

In dieser Saison wurde eine historische Änderung vorgenommen. Die Auswärtstorregel, die seit 1965 fester Bestandteil der europäischen Wettbewerbe war, wurde abgeschafft. In der Qualifikation hat Schachtjor Donezk bereits davon profitiert.

Die Ukrainer gewannen das Playoff-Hinspiel auswärts bei der AS Monaco mit 1:0. Im Rückspiel stand es nach 90 Minuten 2:1 für die Gäste aus Monaco, die aufgrund der zwei Auswärtstreffer in der vergangenen Saison noch in die Gruppenphase eingezogen wären. Nach der Abschaffung der Regel gab es Verlängerung, in der Donezk das entscheidende Tor zum 2:2-Endstand erzielte.

+++ Update: 17:20 Uhr +++

Neben der Auslosung kürt die UEFA auch die beste Spielerin und den besten Spieler der vergangenen Saison. Bei den Herren sind Jorginho, N'Golo Kante (beide FC Chelsea) und Kevin De Bruyne (Manchester City) nominiert. Im vergangenen Jahr gewann Bayern-Stürmer und Weltfußballer Robert Lewandowski die Auszeichnung.

Bei der Wahl zum besten Trainer der letzten Saison stehen die Chancen auf einen deutschen Erfolg gut. Thomas Tuchel (FC Chelsea) hat mit dem Champions-League-Triumph nicht die schlechteste Referenz am Start. Dazu gesellen sich Pep Guardiola (Manchester City) und Roberto Mancini (Nationaltrainer Italien).

+++ Update: 16:55 Uhr +++

In der Champions-League-Saison 2021/22 startet erstmals ein Team aus der Republik Moldau (Moldawien) in der Gruppenphase. Sheriff Tiraspol hat sich sensationell durch alle vier Qualifikationsrunden gekämpft und zuletzt in den Playoffs den kroatischen Meister Dinamo Zagreb bezwungen. Offiziell zählt der Klub zwar zu Moldawien, ist aber in Transnistrien beheimatet - einer für unabhängig erklärten Region innerhalb der Grenzen Moldawiens.

Aufgrund finanzstarker Geldgeber verfügt Sheriff über ein gestandenes Budget, inklusive eines 200-Millionen-Dollar-Stadions. So groß wie es sich im ersten Moment anhört ist die Überraschung dann doch nicht mehr.

+++ Update: 16.30 Uhr +++

Ausgelost wird die Gruppenphase am Donnerstag (26. August) um 18 Uhr. Dabei werden acht Gruppen mit je vier Mannschaften bestückt. Die 32 Teilnehmer sind auf vier Lostöpfe aufgeteilt. Im ersten Lostopf befinden sich die Landesmeister der europäischen Topligen - unter anderem der FC Bayern München - sowie die amtierenden Champions-League- und Europa-League-Sieger.

Borussia Dortmund ist in Topf zwei. Da der FC Chelsea als Titelverteidiger in Topf 1 aufgerückt ist, rutschte der BVB in den zweiten ab. RB Leipzig ist im dritten Topf, dem VfL Wolfsburg könnten in Topf vier die schwerste Gruppe zugelost bekommen.

Aber auch auf die restlichen deutschen Teilnehmer könnten schwere Gegner warten. Der FC Bayern könnte beispielsweise in einer Gruppe mit Real Madrid, Porto und dem AC Mailand landen. Borussia Dortmund sogar auf Chelsea oder ManCity sowie Bergamo und Milan. Eine Gruppe mit mehreren Teams aus einem Verband ist dagegen nicht möglich.

+++ Update: 16.20 Uhr +++

Champions League: Die Lostöpfe im Überblick

Topf 1: FC Bayern München, FC Chelsea, Manchester City, Atletico Madrid, FC Villarreal, Inter Mailand, Lille OSC, Sporting Lissabon

Topf 2: Borussia Dortmund, Manchester United, FC Liverpool, Real Madrid, FC Barcelona, FC Sevilla, Juventus Turin, Paris Saint-Germain

Topf 3: RB Leipzig, Atalanta Bergamo, FC Porto, Ajax Amsterdam, Benfica Lissabon, Zenit St. Petersburg, FC Salzburg, Schachtjor Donezk

Top 4: VfL Wolfsburg, AC Mailand, FC Brügge, Malmö FF, Young Boys Bern, Sheriff Tiraspol, Dynamo Kiew, Besiktas Istanbul

+++ Update: 16.10 Uhr +++

Champions League: Die Spieltage der Gruppenphase

1. Spieltag: 14./15. September

2. Spieltag: 28./29. September

3. Spieltag: 19./20. Oktober

4. Spieltag: 2./3. November

5. Spieltag: 23./24. November

6. Spieltag: 7./8. Dezember

+++ Update: 16.00 Uhr +++

Champions League: Der Spielplan im Überblick

Gruppenphase: 14. September - 8. Dezember

Achtelfinale: 15. Februar - 16. März 2022

Viertelfinale: 5. April - 13. April 2022

Halbfinale: 26. April - 4. Mai 2022

Finale: 28. Mai 2022 in St. Petersburg

