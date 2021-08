München - Die neue Champions-League-Saison läuft bereits. Die Qualifikation steht kurz vor ihrer Vollendung. Nun wird die Gruppenphase ausgelost. Aus deutscher Sicht sind vier Teilnehmer mit dabei und kämpfen um den Titel 2022. Der FC Bayern München, Borussia Dortmund, RB Leipzig und der VfL Wolfsburg wollen ihre bestmöglichste Leistung zeigen.

Ausgelost wird die Gruppenphase am Donnerstag (25. August) um 18 Uhr. Dabei werden acht Gruppen mit je vier Mannschaften erstellt. Die 32 Teilnehmer sind auf vier Lostöpfe aufgeteilt. Im ersten Lostopf befinden sich die Landesmeister der europäischen Topligen, sowie der amtierende Champions-League und Europa-League-Sieger. Hierzu gehört der FC Bayern.

Borussia Dortmund ist in Topf zwei. Dafür kann sich der BVB beim FC Chelsea bedanken, denn durch den Königsklassen-Sieg sind die Blues in den ersten Topf aufgerückt, Dortmund somit in den zweiten. RB Leipzig ist im dritten Topf, dem VfL Wolfsburg könnten in Topf vier die schwersten Gegner zugelost bekommen.

Aber auch für die restlichen deutschen Teilnehmer könnten schwere Gegner warten. Der FC Bayern könnte beispielsweise auf Real Madrid, Porto und den AC Mailand treffen. Borussia Dortmund sogar auf Chelsea oder ManCity, sowie Bergamo und Milan. Eine Gruppe mit mehreren Teams aus einem Verband ist dagegen nicht möglich.

Einige Partien der Playoffs werden erst am Mittwoch beendet, weshalb noch nicht alle Teilnehmer feststehen.

Champions League: Die Lostöpfe im Überblick

Topf 1: FC Bayern München, FC Chelsea, Manchester City, Atletico Madrid, FC Villareal, Inter Mailand, Lille OSC, Sporting Lissabon

Topf 2: Borussia Dortmund, Manchester United, FC Liverpool, Real Madrid, FC Barcelona, FC Sevilla, Juventus Turin, Paris Saint-Germain

Topf 3: RB Leipzig, Atalanta Bergamo, FC Porto, Ajax Amsterdam, Benfica Lissabon, Zenit St. Petersburg, plus drei weitere Teams, die am Mittwoch noch spielen

Top 4: VfL Wolfsburg, AC Mailand, FC Brügge, Malmö FF, Young Boys Bern

Bereits qualifiziert, aber noch ohne Lostopf:

Besiktas Istanbul

Dynamo Kiew

Noch ausstehende Playoff-Partien:

Schachtjor Donezk - AS Monaco (Hinspiel 1:0)

Dinamo Zagreb - Sheriff Tiraspol (Hinspiel 0:3)

Bröndby Kopenhagen - RB Salzburg (Hinspiel 1:2)

Champions League: Die Spieltage der Gruppenphase

1. Spieltag: 14./15. September

2. Spieltag: 28./29. September

3. Spieltag: 19./20. Oktober

4. Spieltag: 2./3. November

5. Spieltag: 23./24. November

6. Spieltag: 7./8. Dezember

Champions League: Der Spielplan im Überblick

Gruppenphase: 14. September - 8. Dezember

Achtelfinale: 15. Februar - 16. März 2022

Viertelfinale: 5. April - 13. April 2022

Halbfinale: 26. April - 4. Mai 2022

Finale: 28. Mai 2022 in St. Petersburg