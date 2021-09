Heißer Auftakt für Borussia Dortmund in der Königsklasse! Der BVB tritt zum Auftakt in der Champions League bei Besiktas Istanbul an. Anpfiff im Vodafone Stadion ist um 19 Uhr. Wir zeigen euch, wo ihr die Partie live verfolgen könnt.

Nach dem knappen Viertelfinal-Aus im letzten Jahr gegen Manchester City starten die Borussen einen neuen Anlauf. Trotz der Niederlage im DFL-Supercup gegen den FC Bayern und beim SC Freiburg in der Bundesliga legte Neu-Trainer Marco Rose mit den Schwarz-Gelben einen guten Saisonstart hin. Aktuell steht der BVB mit neun Punkten aus vier Partien auf Platz 3 der Tabelle.

Mit Besiktas Istanbul wartet der aktuelle Tabellenführer der Süper Lig auf Erling Haaland und Co. Die Mannschaft von Trainer Sergen Yalcin holte an den ersten vier Spieltagen zehn Zähler. Im Hexenkessel von Istanbul treffen die Dortmunder auf einen alten Bekannten: Der ehemalige Dortmund-Leihspieler Michy Batshuayi trägt jetzt das Besiktas-Trikot.

Die Aufstellung des BVB

Marco Rose schickt zum Start in die neue Champions League Saison folgende Aufstellung aufs Feld:

Kobel - Guerreiro, Akanji, Hummels, Meunier - Dahoud, Brandt, Reus, Bellingham - Haaland, Malen

Champions League: Besiktas Istanbul vs. Borussia Dortmund live im TV

Das Spiel zwischen Besiktas und Dortmund wird nicht im Fernsehen gezeigt. Pay-TV Sender Sky, der in der vergangenen Saison noch Spiele der Königsklasse zeigte, hat die Rechte an die Streaming-Dienste Amazon Prime und DAZN verloren. Auch im Free-TV wird es keine Übertragung geben.

Champions League: Besiktas vs. BVB im Livestream

Die Partie wird im Livestream auf DAZN zu sehen sein, die Übertragung beginnt bereits um 17:45 Uhr. Dafür ist ein kostenpflichtiges Abo nötig. Zudem bietet der Streaming-Dienst eine Konferenz mit allen Parallelspielen an.

Champions League: Istanbul vs. Dortmund im Liveticker

Mit unserem Liveticker auf ran.de sind wir natürlich von Beginn an beim Duell dabei. Die Aufstellungen, alle Tore, Wechsel und entscheidenden Szenen sind dann ebenso in Echtzeit abrufbar, wie alle Zahlen, Daten und Fakten zum Spiel.

Champions-League-Highlights: Besiktas vs. BVB

Das ZDF zeigt die Höhepunkte des Champions-League-Spieltags immer am Mittwochabend. Beginn der Sendung ist um 23 Uhr.

