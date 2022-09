München - Für den Bundesliga-Vizemeister Borussia Dortmund geht es in der Champions League mit einem Heimspiel in die Gruppenphase los. Die Mannschaft von Coach Edin Terzic empfängt den dänischen Vertreter FC Kopenhagen.

Die Generalprobe für das Spiel am Dienstagabend im Signal Iduna Park konnte der BVB zuletzt erfolgreich gestalten.

Am zurückliegenden Bundesliga-Spieltag gewann die Borussia durch ein Tor von Marco Reus mit 1:0 gegen 1899 Hoffenheim.

Gegen Kopenhagen geht Dortmund nun natürlich als klarer Favorit ins Spiel und dabei sind natürlich Punkte dringend von Nöten, zumal mit Manchester City und dem FC Sevilla in weiterer Folge in der Gruppenphase noch sehr namhafte Gegner warten.

Auch Kopenhagen gestaltete die Generalprobe vor dem Duell in Dortmund erfolgreich. Die Dänen gewannen in der heimischen Liga durch einen Treffer von Viktor Claesson mit 1:0 gegen Silkeborg.

Wo läuft Dortmund vs. FC Kopenhagen? So könnt ihr das Spiel live verfolgen - TV, Ticker, Stream und Highlights

Borussia Dortmund tritt am Dienstag im Signal Iduna Park gegen den FC Kopenhagen an. Anpfiff der Partie ist am 6. September um 18:45 Uhr. Wir zeigen Euch hier im Überblick, wo und wie Ihr die Partie live im TV, Ticker und im Stream verfolgen könnt.

Wird das Spiel BVB gegen Kopenhagen live im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel ist nicht im Free-TV zu sehen.

Champions League live: Kann ich die Partie der Dortmunder gegen Kopenhagen im Pay TV sehen - und wo?

Ja, das Spiel zwischen Borussia Dortmund und dem FC Kopenhagen ist im Pay-TV bei Amazon Prime zu sehen.

Gibt es einen Livestream von Dortmund gegen FC Kopenhagen?

Ja. Wer das Spiel auf dem PC oder von unterwegs verfolgen möchte, kann das via Streamingdienst "Prime Video" von Amazon tun. Dafür ist aber ein Abo nötig.

Kann ich die Partie Borussia Dortmund gegen Kopenhagen auch im Liveticker verfolgen

Ja klar! Mit unserem ran-Liveticker sind wir natürlich von Beginn an mit dabei. Die Aufstellungen, alle Tore, Wechsel und entscheidenden Szenen sind dann ebenso in Echtzeit abrufbar, wie alle Zahlen, Daten und Fakten zum Spiel.

